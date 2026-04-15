走出低潮！4生肖下半年事業爆發…狗口碑發酵、他迎來事業黃金期

人生難免有低潮，但低潮不一定持續很久，一切都會有轉機。搜狐網分享，四個生肖下半年事業運明顯「陰轉晴」，不只工作順、業績爆棚，收入有感提升。

狗／口碑發酵 客戶上門

屬狗的人前陣子可能有點悶，遭遇到一些困難，但都撐住了。接下來狗的關鍵在於「被看見」，過往的的認真與可靠成為口碑，主管更願意交重要任務，合作方也更信任你。做生意的人，回頭客明顯增加，甚至有人主動介紹新客戶。這波是口碑轉化成業績，越做越順。

龍／氣勢如虹 業績看俏

屬龍的人下半年氣勢如虹，一旦抓到方向就往上衝。龍對市場變化的敏感度提高，能在關鍵時刻做出重要選擇。職場上龍有機會升職或拿到核心資源；做生意則是產品或策略命中需求，業績直接拉高。

虎／敢衝敢拚 財路寬廣

屬虎的人下半年行動力爆棚，不只想做，還真的去做，迎來事業黃金期。虎主動爭取機會、嘗試新模式，願意冒風險一搏。這種魄力反而幫虎打開新財路，特別是副業、投資或擴張計畫，容易看到回報，收入變多。

鼠／腦筋快轉 抓到機遇

屬鼠的人下半年很會抓時機。鼠對環境變化很敏感，巧妙抓住機會，跟上時代潮流。鼠善於觀察，能在工作上提出新穎方案、有效的解決辦法，精準抓住商機。加上鼠擅長規劃理財，錢進來也能守住。

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