吵架凶巴巴！四星座女其實「很好哄」…天蠍在乎誠意、她只要有台階就下

情侶相處吵架會難免，但有人氣還沒消就先想和好，也有人嘴硬心軟，只要你態度對了就立刻破功。搜狐網分享，這幾個星座女生，看起來有脾氣，其實超好哄。

牡羊女／你先低頭 才代表在乎我

牡羊女吵架當下火氣很大，情緒來得又急又猛，什麼難聽話都可能直接講出口。但她們其實不記仇，只要你願意先低頭、語氣放軟，她很快就會消氣。對她來說，比起誰對誰錯，「你有沒有在乎我」更重要。

獅子女／給足面子 會從老虎變成貓

獅子女吵架時氣場很強，看起來不好惹，但其實只要你給足面子、態度誠懇，她反而很快心軟。她們在意的是被尊重與被重視，一句真心的道歉，加上一點哄，她就會從高冷瞬間變回溫柔。

射手女／對方給台階 她馬上就下

射手女當下可能會爆衝，但情緒退得也很快。她們不喜歡一直卡在負面氣氛裡，所以只要你願意主動破冰、輕鬆帶過，她其實很樂意翻篇。對她來說，開心比對錯重要。

天蠍女／外冷內軟 很在乎誠意

天蠍女吵架時看起來很難接近，但其實她們很吃「誠意」。只要你是真心道歉、願意解釋清楚，她反而會放下防備。她們不是不原諒，而是要確認你夠不夠重視這段關係。

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