這朋友值得交！TOP 3生肖超有義氣…狗有恩必報、「這動物」有事我扛

朋友不在多，關鍵時刻肯站出來才算數。平常話不多，但一出事立刻現身救援；也有人天生義氣，朋友有難比誰都急。搜狐網分享最靠譜三生肖，就是朋友圈裡最「靠得住」的存在。

狗／重情重義 有恩必報

屬狗的人，義氣幾乎刻在骨子裡。只要朋友開口，再忙也會先把對方的事放第一。你很少拒絕，因為你認為「會找你，就是信任」。而且你特別記情，誰對你好一分，你會還十分。平常溫和，但只要朋友被欺負，你會立刻站出來，該講就講、該挺就挺。再加上你答應的事一定做到，久了大家都知道，有你在就很安心。

牛／不說空話 直接出手

屬牛的人不愛說場面話，但行動力很實在。朋友有事，你不會空口安慰，而是直接出手幫忙。搬家、跑腿、處理麻煩，你幾乎都默默扛下來。你很能撐場面，也很能撐事情，尤其是收尾善後這種最累的部分，總是你在處理。你也很護自己人，外人一句不好聽的話，你會直接擋回去，讓朋友特別有安全感。

虎／衝上前撐場 有事我扛

屬虎的人就是典型的「有事我來扛」。朋友遇到麻煩，你通常第一個出面，不怕麻煩也不怕衝突。你講話直接，該提醒就提醒，雖然有時候聽起來有點硬，但出發點都是為對方好。你也很大方，聚會買單、朋友有難出手幫，幾乎不會計較。加上你很會撐場，有你在，氣勢就不一樣。

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