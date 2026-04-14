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月亮入水瓶！5星座「找回靈魂」...金牛探索新餐廳、水瓶大膽去做吧

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾分享在月亮進入水瓶座期間能「找回靈魂」的5個星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾分享在月亮進入水瓶座期間能「找回靈魂」的5個星座。圖／AI生成

近日月亮步入水瓶座，代表著苦悶的日子迎來了自由的氣氛。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出能夠「找回靈魂」的5個星座，在這個週末，他們不必在意別人目光，可以放手去做「不一樣」的事情，久違地找回無憂無慮的自己。

金牛座／舌尖旅行 異域冒險

金牛座總是追求穩定、喜歡去熟悉的餐廳用餐。但此週末，你可能會在路口發現一間裝潢怪異的異國餐廳，請不要想太多直接進去，點一份特色料理，你會體驗到從未有過的味蕾刺激，這種享用美食的經歷能讓你脫離工作的疲憊、以更好的心態面對生活。

處女座／知識留白 解放思緒

處女座過往的低迷主要來源於日常秩序，此週末請暫時停止工作，去一間獨立書店、或是報名冷門的講座，你將會被書中或講者的觀點震驚，讓你重新省思讀書的意義，從此你不只是為了實用而讀書，而是沉浸在有趣的知識或思維當中，有助於放鬆你緊繃的情緒。

射手座／說走就走 陌生探險

喜好自由的射手座近期被重複的生活壓得喘不過氣，此週末可以進行一場獨特的旅行，請隨便搭上一輛公車、抑或是隨便進入陌生的小巷內，你可能遇到可愛的小貓或是有趣的老雜貨店，這種沒有目標的旅行是你夢寐以求的生活方式，你將重新找回樂觀與野性。

摩羯座／孤島時光 數位排毒

摩羯座很長一段時間被責任感所困，此週末可以進行「數位排毒」，完全不要用手機或電腦，你會逐漸聽見呼吸聲、感受到寧靜，在這段時間內，你會體會到「空」的意義，徹底地放下一切壓力、為自己的身體充滿電。

水瓶座／奇思妙想 就去做吧

作為這次的主角，這個周末能夠去做能展現你「外星感」的事情，也許是參加前衛的藝術展覽、或是穿上風格獨特的衣服，這不是叛逆，而是解放自我。這兩周請大膽實踐腦中的點子，無論誰質疑也無法阻擋你前進的腳步，不僅能解放靈魂，更能增強你的魅力與自信。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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