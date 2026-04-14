沒去媽祖進香也想求保佑？命理師教「這3招」對接能量又補運

白沙屯媽祖進香於4月12日登轎出發北港進香、4月16日到北港、4月20日回宮，一共8天7夜。命理專家王老師在臉書發布影片，分享對接媽祖能量的3個方法，幫助民眾即使沒參加進香活動，也能受到媽祖的庇護、提升運勢。

王老師指出，今年白沙屯媽祖進香活動共有超過45萬人報名，史上最高，4月不僅是全台灣瘋媽祖的時間點，更是你的「黃金補運期」，無論妳有沒有報名參加當香燈腳，以下3招是對接媽祖能量、翻轉運勢的好方法：

一、時空對接

可以通過網路觀看媽祖徒步進香直播，或到家附近的媽祖廟走走，這是最簡單的能量連接方式。

二、心念對接

補運的精隨在於「心誠則靈」，在進香活動期間，只要你存敬意、默念祝福、不動怒、不與人有口舌紛爭，媽祖的祝福自然與你同頻。

三、善行對接

在此期間做好事特別容易與媽祖的慈悲能量共振，哪怕只是在進香時扶人一把、捐點零錢，都能讓你的貴人運全面上升。

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