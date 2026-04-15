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下周一穀雨報到！7禁忌勿觸犯「別發怒、別上山」開財運這樣做

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
穀雨示意圖。 新華社
穀雨示意圖。 新華社

4月20日(周一)就是節氣穀雨，命理師小孟老師分享穀雨禁忌與開運方法，想要開運不可錯過。。

《穀雨由來》

民間相傳黃帝於春末時，向所有天下百姓與丞相宣佈倉頡造字完成，在這一天下了一場不平凡的雨，也降下很多穀米，後人將此日定為穀雨，用來紀念古人聖功，倉頡死後有人將此穀雨日用來祭拜倉頡，也叫「穀雨節」。

另外穀雨也是春天最後一個節氣，也是24節氣中第6個節氣，穀雨開始雨水會增加，因為冷暖空氣交會因此降雨多，也是氣溫開始回升之時，也適合農夫播種耕田。

《穀雨禁忌》

1.戒暴怒：

穀雨日天氣忽冷忽熱，因此脾氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。

2.不宜減衣物：

穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物以免身體著涼感冒。

3.避去森林：

穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多，別前往山區森林多的地方，容易被害蟲叮咬，因此僅量避開森林與雨林之地。

4.注意除溼

穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，溼氣較重，因此要注意多加除溼，以免引發痛風。

5.小心用電：

穀雨日溼氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或者使用電器用品容易觸電。

6.傳染疫情變多：

穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。

7.上山要注意：

穀雨日易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑容易跌倒，建議避免前往山區。

《開財運方法》

準備一碗生米，米中放88元硬幣，在穀雨當日早上9:00-11:00，向天外祈求財運大發，此碗米為馬年穀雨米，求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能讓你財運大開，有施必有得。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

穀雨 節氣

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