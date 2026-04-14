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周日帝爺公生接穀雨…命理師曝4招打小人 示警1狀況恐遭反噬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為拜拜示意圖。（本報資料照）
圖為拜拜示意圖。（本報資料照）

4月19日（日）農曆三月初三是北極玄天上帝聖誕，隔天交節氣入「穀雨」。命理師柯柏成說，可把握這兩天開運，尤其在帝爺公生這天可結合其神威化解小人，但也要注意祈願行儀式都需以「正心誠意」為本，勿存害人之念，否則易招反噬。

柯柏成指出，農曆三月初三（19日）是北極玄天上帝（真武大帝）聖誕日，俗稱上帝公或帝爺公生，這天在道教信仰中被視為極具能量的日子，也被視為三陽開泰；隔天即4月20日上午9時38分51秒交節氣進入「穀雨」，均是開運佳機。

尤其，玄天上帝以「蕩魔天尊」之威名護佑眾生，因此帝爺公生這天特別適合開運、消災解厄與化解小人，民眾可把握當天的能量，結合傳統習俗與道家法門透過簡單儀式與心念的結合，既能開運增福，也能有效化解是非，迎來貴人相助。

柯柏成說，帝爺公生當天可準備壽麵、紅龜粿、當季水果等素食供品，上午7至9時或上午11至下午1時尤佳可赴廟或面朝北方、住家北方設案祭拜祈願開運，也可在北方方位放五色豆（紅、綠、黃、黑、白扁豆）象徵五行和諧、驅邪鎮煞。

當天也能結合玄天上帝神威化解小人，可寫「真武大帝斬邪」於黃紙，折成八卦隨身帶或放抽屜，於清晨面北默念「真武護法，小人遠離」口訣3遍，以符咒鎮壓；也能準備黑曜石飾品繞玄天上帝香爐３圈後，放辦公桌左側，減少口舌是非。

此外，還有「五雷驅邪法」可取一小包粗鹽繞香爐3圈，撒於住家或辦公室門外，並口誦「真武雷威，破穢除非，小人退散，福祿來歸」；「剪紙送小人」剪紅色紙人形寫上「小人」二字，祭拜時稟告玄天上帝後焚化，象徵借神力焚毀小人氣場。

柯也提醒，玄天上帝重「忠孝節義」，祈求開運或行所有儀式需以「正心誠意」為本，勿存害人之念，否則易招反噬；而日常就能行善積德，並盡量避免食用肉類等葷辛食物，以表對神明的尊重，尤其帝爺公生當天盡量茹素且減少口舌之爭。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

開運

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