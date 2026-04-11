吃苦當吃補！3星座「抗壓性」強大 他隨性又愛玩竟上榜

在高壓環境成為常態的現代社會中，「抗壓性」成為不少人關注的特質。搜狐網指出，有3個星座因個性特質與內在動力，往往更能承受壓力、面對挑戰，其中以摩羯座、水瓶座與天蠍座最具代表性。

摩羯座：吃苦耐勞、保持淡定

摩羯座常被認為是「吃苦耐勞」的典型。外表看似低調平穩，但實際上具備強烈目標感與野心，面對困境時多能保持冷靜，並持續推動自己向前。摩羯座不僅抗壓能力強，對於長期目標也有高度執著，能在逆境中穩步前進，累積實力。

水瓶座：保留童心、對世界充滿熱愛

水瓶座則展現出另一種抗壓模式。表面上看似隨性甚至愛玩，但一旦對人事物投入，往往能展現出驚人的韌性與堅持。水瓶座因保有對世界的好奇與熱情，面對壓力時較能轉化情緒，並在追求理想的過程中展現毅力，其抗壓力常在關鍵時刻顯現。

天蠍座：義無反顧、內心強大

天蠍座被視為抗壓能力極強的一群。其性格堅毅、目標明確，一旦設定方向便不輕易動搖。天蠍座面對挫折時，往往不僅能承受壓力，甚至能將困境轉化為前進動力，使自身更加強大，因此在高壓環境中更具競爭力。

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