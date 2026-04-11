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4月中旬起桃花開兩波！「4星座」愛情、財運雙收 運勢逐漸升溫
春意漸濃、萬物甦醒，4月的氛圍總讓人充滿期待。隨著天氣回暖，不僅人際互動更加活絡，感情運勢也悄悄升溫。根據《搜狐網》整理，從4月中旬開始，有4個星座將迎來桃花與財運同步走強的時期，不只感情生活精彩，財務表現也有機會跟著提升，可說是愛情與麥穗一起豐收。
牡羊座：熱情升溫 桃花與事業雙進展
牡羊座個性熱情直接，這段期間魅力明顯提升，容易吸引他人目光。單身者有機會在社交場合遇到志同道合的對象；同時行動力增強，在職場上也有望爭取到更好的發展機會，帶動收入成長。
金牛座：穩中帶旺 感情悄悄開花
金牛座以穩重踏實著稱，桃花運多半在不經意間出現，可能是舊識升溫或緣分悄然降臨；有伴者感情也更趨穩定。加上理財能力發揮，有機會透過穩健規劃讓財務狀況逐步提升。
巨蟹座：溫柔加分 愛情升溫
巨蟹座向來溫柔細膩，4月中旬後更容易吸引渴望安全感的對象。單身者若願意敞開心房，有機會迎來新戀情；有伴侶者則適合多花心思經營感情，讓關係更加穩固。財運方面，憑藉敏銳直覺，也有機會掌握不錯的機會。
天蠍座：魅力爆發 財運看漲
天蠍座在這段期間自信與魅力同步提升，桃花運走強，容易遇到心意相通的對象；有伴者透過更多溝通，關係也能更加甜蜜。在財務方面，憑藉良好的判斷力與分析能力，有機會帶來不錯回報。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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