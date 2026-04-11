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白沙屯媽祖4月12日起駕！近46萬人創新高 「18禁忌曝光」3類人不能鑽轎

聯合新聞網／ 綜合報導
楊登嵙表示，白沙屯媽祖進香已有約200年歷史，雖然部分規範隨時代有所調整，但基本禮俗仍不可忽視。 中央社
楊登嵙表示，白沙屯媽祖進香已有約200年歷史，雖然部分規範隨時代有所調整，但基本禮俗仍不可忽視。 中央社

苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香將於4月12日深夜11時55分正式起駕，展開為期8天7夜、往返約400公里的年度宗教盛事，預計4月20日回鑾。今年報名人數已經破46萬5000人，再創歷史新高，也展現「粉紅超跑」驚人的號召力。

民俗專家楊登嵙表示，白沙屯媽祖進香已有約200年歷史，雖然部分規範隨時代有所調整，但基本禮俗仍不可忽視。他提醒，參與進香除了熱情跟隨，更應了解並遵守相關禁忌，以免失禮於神明，而整體核心仍在於「誠心」。此外，也特別提醒有3類人不適合參與「鑽轎底」，包括孕婦、持進香旗者，以及配戴平安符者，以示對神明的尊重。

白沙屯媽祖徒步北港進香活動，去年近33萬人報名香燈腳，今年共有46萬5000人報名創新高紀錄。圖／本報資料照片
白沙屯媽祖徒步北港進香活動，去年近33萬人報名香燈腳，今年共有46萬5000人報名創新高紀錄。圖／本報資料照片

白沙屯媽祖進香18大禁忌

1、首次參加進香者需穿全新衣物（不可穿舊衣），象徵潔淨與全新開始。

2、女性生理期間不得觸碰神明、香爐、神轎與光明燈等法器。

3、守喪未滿一年或家中近期有喪事者，不得接觸神明及相關法器。

4、參與者須保持身心潔淨，避免出入喪家與月內房。

5、出發前須進行淨身，並以香末焚燒淨化，隨身物品與交通工具也需淨化。

6、持進香旗或配戴平安符者，不可鑽轎，也不可進入浴室或廁所。

7、穿著號褂期間不得進入洗手間。

8、持旗時不可上下顛倒，以示對神明的敬意。

9、自起駕宴起需全程茹素，直到祝壽大典結束後才能開葷。

10、孕婦不可參與鑽轎。

11、鑽轎底時不得起身或碰觸鑾轎，背包需置於胸前，且須脫帽。

12、進出廟宇時不可踩踏門檻，以免被視為不敬。

13、進出廟門須遵循左進右出（龍進虎出），入門先抬左腳、出門抬右腳，象徵吉祥平安。

14、遶境期間不得口出穢語或隨意發言，應常說「請、謝謝、對不起」。

15、貼身衣物不可外露，如有異味可透過超商寄回或於車上晾曬。

16、不得隨地吐痰或吸菸，以免對媽祖及沿途民眾不敬。

17、隨香期間全面禁止飲酒、賭博及情色行為。

18、結束遶境或中途返家，須向媽祖參拜報備，告知行程並祈求平安。

楊登嵙強調，規矩可隨時代調整，但信仰的本質始終不變，「誠心」才是最重要的關鍵。他也呼籲香燈腳事前了解相關禁忌並確實遵守，不僅能避免觸犯禮俗，也能展現對媽祖的尊重，讓這場年度盛事更加圓滿順利。

白沙屯媽祖

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