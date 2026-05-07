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三星座感情潔癖！搞曖昧就完蛋…天蠍不意外、這星座會覺得「你很髒」

旺好運／ 旺好運
圖為情侶吵架示意圖。圖/AI生成
圖為情侶吵架示意圖。圖/AI生成

世界上有些人對於感情的追求，是非常嚴謹與嚴格的，讓我們一起來看看「哪些星座」有「感情潔癖」吧！？

第三名：天蠍座

天蠍座對感情可是非常潔癖的，他們不允許另一半有任何瑕疵，因為他們有嚴重的嫉妒心與很愛吃醋，是絕對容不得別人觸碰他們的寶物。

第二名：獅子座

獅子座的控制欲特別強烈，他們很想將另一半佔為己有，萬一伴侶跟別人曖昧，他們可是會覺得已經被背叛，直接炸裂，會覺得對方已經髒掉了。

第一名：處女座

處女座是有重度潔癖的患者，而且對感情還有自己的一套情節，他們會對另一半的要求極高，對感情的潔癖就因此慢慢浮現出來了。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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