絕不妥協！三星座超愛唱反調…金牛固執己見、他我行我素

有些人就是很固執又聽不進去，你說一句，他可以回你十句，讓我們一起來看看哪些星座最愛「唱反調」吧！？

第三名：金牛座

金牛座是固執出名的星座，如果你一直反駁他，他們可是會用一套自己的言論狠狠地反駁你一番，只是為了證明他們是對的。

第二名：天蠍座

天蠍座是很知道自己要的是什麼，當他們設立了目標之後，就會想要去追求，而且會想完成給你看，這時候別人說什麼都不會聽進去的。

第一名：水瓶座

水瓶座總是有許多的天馬行空，他們無法被控管與被安排，因為他們早就有許多自己的想法了，是非常不愛被管的星座。

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