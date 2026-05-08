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三星座天生容易變胖？金牛吃飯皇帝大、他樂當「自在的胖子」
常聽到減肥就是「管住嘴、邁開腿」，但有時候就是克制不住美食的誘惑，導致體重一直往上增，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「很容易變胖」吧！？
第三名：水瓶座／自在的胖子
水瓶座不在乎外界的想法，他們想吃就吃，即使變胖了，他們也能活得很自在，不受他人影響。
第二名：雙魚座／愛吃又不動
雙魚座天生就是懶惰，他們很愛吃零食又不愛運動，總是拿許多藉口來逃避變胖的事實。
第一名：金牛座／吃飯皇帝大
金牛座是很貪吃的星座，只要有美食的地方，他們根本克制不住自己，一定會大吃特吃，享受美食。
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