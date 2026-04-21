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熱愛旅行三星座！射手不意外、這星座享受人生「說走就走」
很多人都喜歡旅行，不僅能夠收穫快樂，還能遇見未知的驚喜，那你知道「哪些星座」真的「很喜歡旅行」嗎，讓我們一起來看看吧！？
第三名：牡羊座
牡羊座也是旅行愛好者，他們喜歡有趣、新奇的生活，當他們開始計劃旅行，你們會發現他們就像小孩子一樣的期待與可愛。
第二名：天秤座
天秤座的人很隨和，當你突然邀約他們去旅行，他們一定會很樂意陪同，對他們來說享受人生也是很重要的事情之一。
第一名：射手座
射手座就是很喜歡玩，他們就是個行家，跟他們旅行，他們會帶你去吃好吃的，玩好玩的，是一個非常適合旅行的好夥伴。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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