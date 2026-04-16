比起平淡人生...「三星座」寧願大風大浪！水瓶討厭無趣、第一名越挫越勇

有些人在人生中找平淡，而有些人則需要一些風浪才覺得是人生，那你知道「哪些星座」經得起風浪，卻「熬不過平淡」嗎，讓我們一起來看看吧！？

第三名：水瓶座

水瓶座的人認為，人生沒有經歷風浪就不叫做人生，如果生活不求變化，那根本就太無趣了，因此水瓶座常常是那種創新先鋒的人，永遠走在最前端，為自己打造最豐富的生活。

第二名：射手座

射手座總是有勇氣去冒險，充滿活力的去挑戰各種事情，萬一生活開始變的很平靜，他們真的會無法接受，並且想盡辦法突破，找到屬於自己的人生。

第一名：獅子座

獅子座的人是越挫越勇、越來越茁壯的星座，他們不怕任何風浪，且會想辦法克服，但如果生活是很平淡的，他們反而會變的很頹廢，很沒有膽試。

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