快訊

評／維護兩岸「和平安寧」 習近平溫婉調性不一定只為鄭麗文

斷了毛孩救命藥？7月動物用藥新制爭議 「黃阿瑪的後宮生活」：絕望又無奈

邀習近平來台 鄭麗文：逐步達成和平框架、增進台灣國際空間

聽新聞
0:00 / 0:00

20日迎「穀雨」節氣！命理師教5招小人退散、禁忌一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師柯柏成介紹穀雨節氣的意義與張貼「穀雨貼」的方式與禁忌。圖／AI生成
命理師柯柏成介紹穀雨節氣的意義與張貼「穀雨貼」的方式與禁忌。圖／AI生成

穀雨是春季最後一個節氣，「穀雨，穀得雨而生也」，此時雨水增多，是莊稼生長的最佳時節。命理師柯柏成在臉書發文，介紹穀雨節氣的意義與張貼「穀雨貼」的方式與禁忌，其中穀雨貼的位置不同，皆有不同作用，民眾可選擇張貼。

穀雨是什麼？

柯柏成指出，穀雨是在清明節後的節氣，在4月20日早上9時38分51秒開始，很多人會忽略它，但此節氣對農業耕作有重大意義。據《月令七十二候集解》所述，這時候天氣溫和、雨水增加，對穀物發育關係非常大。

雨水的到雖然有利於農作物生長，所謂「雨生百穀」就是指穀雨季對農業的意義，不過雨水過量或乾旱皆會影響農作物產量。

穀雨貼

所謂穀雨貼是古代用來防止蝎、蛇、蜈蚣、蟾蜍與蜘蛛這5毒進入家中，後來也延伸出防止小人的作用，市面上常見的穀雨貼主要有神雞捉蠍、天師斬五毒、童子騎獅、或鍾馗捉鬼等。

不同的張貼位置在民俗上也有不同的意義：

一、門上或門楣

用來驅蟲避邪的，古代人們會在當天將禁蠍符貼在大門上，意謂阻止毒蟲進入家中，並庇護全家平安。

二、牆壁或牆角

目的為清除害蟲，可以聽在靠近廚房、儲物間或窗旁等害蟲經常出現的位置，如果家裡出現蠍子或蜈蚣也能張貼。

三、臥室內

讓你能夠安心睡覺，可以將上書「此貼臥房大吉利」貼在房門上；或是將小穀雨貼放入床頭櫃或衣櫃內，代表「除小人」，並提升你的睡眠品質。

四、辦公桌抽屜或公位角落

能夠除小人並淨化氣場，在民俗裡穀雨貼雖代表除五毒，但現代演變成防小人，在位置上張貼可以化解人際上的糾紛、並提升事業運。

五、蟲穴或庭院角落

代表直接驅除害蟲，如果你的庭院中有蟲洞或蟲的藏匿點，可以直接貼上；或是將穀雨貼焚燒後於周遭撒上灰燼。

穀雨貼張貼禁忌：

一、避免倒貼、破損

民俗上除了春聯的「春」字能倒貼外，其餘皆不能，如果倒貼穀雨貼，恐怕會「適得其反」。

二、不要與生肖相沖者接觸

如果家庭中有人生肖「蛇」，他要避免直接觸碰除5毒的穀雨貼，以免動到本命煞，請其他人代貼就好。

三、不要重複使用

穀雨貼不能夠跨年或反覆張貼，每年都要定期更換，才能代表「除舊迎新」。

四、不要隨意丟棄舊貼

去年張貼的穀雨貼不要急著丟到垃圾桶，應要在今年節氣前焚燒處理，灰燼建議撒在樹下或牆角，代表重歸於自然並扔掉煞氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

穀雨 命理師 運勢 節氣 生肖

延伸閱讀

如何旺財運？命理師曝「變有錢3習慣」：錢包內收據、發票先清空

靈異節目勇闖鬼屋「只是演出效果？」命理師說真相：負能量很可怕

四大星座不怕買凶宅！獅子射手不信邪、這動物「想撈一筆」

發達致富後「三種東西」要保留！命理師急勸：丟掉恐影響財運

相關新聞

告別厄運！3星座今年準備大發...雙子撥雲見日、他貴人運超旺

實現心中夢想並保持身體健康是許多人們追求的目標，靠的不僅是自身的努力，有時候運勢也是必不可少的因素之一。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享今年馬上要大發的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

最顧家Top 3星座...獅子座「家庭是我的王國」、第一名家人是羈絆

除了工作與事業以外，家庭也是人們生命中不可或缺的一部分。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》分享3個最愛顧家的星座，快來看看你的另一半或父母有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、月亮星座。

20日迎「穀雨」節氣！命理師教5招小人退散、禁忌一次看

穀雨是春季最後一個節氣，「穀雨，穀得雨而生也」，此時雨水增多，是莊稼生長的最佳時節。命理師柯柏成在臉書發文，介紹穀雨節氣的意義與張貼「穀雨貼」的方式與禁忌，其中穀雨貼的位置不同，皆有不同作用，民眾可選擇張貼。

12星座瘋媽祖的理由…獅子射手想炫耀、天蠍雙魚有所求、「這組」虔誠到當志工

媽祖遶境季節又來了。每年這個時候，你的限動會出現各種畫面：有人跪在神轎前哭起來，有人在路邊吃小吃，有人拍了二十幾則限動，有人睡在路邊為了等待媽祖經過！我就一直很好奇，大家去媽祖遶境的理由到底有哪幾種？請參考太陽星座和上升星座。

冷靜過人不貪心！三大星座很少被詐騙...摩羯務實、他懷疑所有人

在詐騙猖獗的時代，每個人對待陌生訊息都要有警覺之心，避免上當受騙。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個不會落入詐騙陷阱的星座，快來看看他們如何保持謹慎之心的吧！請參考太陽、水星、上升星座。

不演的火牡羊來了！人們不再委屈求全 唐綺陽：「繫好安全帶」防情緒風暴

占星專家唐綺陽昨(9)日在臉書發文指出，「火星進入牡羊座」將帶來強烈而直接的能量轉變，強調壓抑已久的情緒將難以控制，「該爆的秘密、委屈會像水蒸氣衝開鍋蓋」，預告人際與職場關係可能出現劇烈變化。貼文曝光後，引發大批網友共鳴，不少人直呼「已經提前爆發」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。