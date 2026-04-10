20日迎「穀雨」節氣！命理師教5招小人退散、禁忌一次看

穀雨是春季最後一個節氣，「穀雨，穀得雨而生也」，此時雨水增多，是莊稼生長的最佳時節。命理師柯柏成在臉書發文，介紹穀雨節氣的意義與張貼「穀雨貼」的方式與禁忌，其中穀雨貼的位置不同，皆有不同作用，民眾可選擇張貼。

穀雨是什麼？

柯柏成指出，穀雨是在清明節後的節氣，在4月20日早上9時38分51秒開始，很多人會忽略它，但此節氣對農業耕作有重大意義。據《月令七十二候集解》所述，這時候天氣溫和、雨水增加，對穀物發育關係非常大。

雨水的到雖然有利於農作物生長，所謂「雨生百穀」就是指穀雨季對農業的意義，不過雨水過量或乾旱皆會影響農作物產量。

穀雨貼

所謂穀雨貼是古代用來防止蝎、蛇、蜈蚣、蟾蜍與蜘蛛這5毒進入家中，後來也延伸出防止小人的作用，市面上常見的穀雨貼主要有神雞捉蠍、天師斬五毒、童子騎獅、或鍾馗捉鬼等。

不同的張貼位置在民俗上也有不同的意義：

一、門上或門楣

用來驅蟲避邪的，古代人們會在當天將禁蠍符貼在大門上，意謂阻止毒蟲進入家中，並庇護全家平安。

二、牆壁或牆角

目的為清除害蟲，可以聽在靠近廚房、儲物間或窗旁等害蟲經常出現的位置，如果家裡出現蠍子或蜈蚣也能張貼。

三、臥室內

讓你能夠安心睡覺，可以將上書「此貼臥房大吉利」貼在房門上；或是將小穀雨貼放入床頭櫃或衣櫃內，代表「除小人」，並提升你的睡眠品質。

四、辦公桌抽屜或公位角落

能夠除小人並淨化氣場，在民俗裡穀雨貼雖代表除五毒，但現代演變成防小人，在位置上張貼可以化解人際上的糾紛、並提升事業運。

五、蟲穴或庭院角落

代表直接驅除害蟲，如果你的庭院中有蟲洞或蟲的藏匿點，可以直接貼上；或是將穀雨貼焚燒後於周遭撒上灰燼。

穀雨貼張貼禁忌：

一、避免倒貼、破損

民俗上除了春聯的「春」字能倒貼外，其餘皆不能，如果倒貼穀雨貼，恐怕會「適得其反」。

二、不要與生肖相沖者接觸

如果家庭中有人生肖「蛇」，他要避免直接觸碰除5毒的穀雨貼，以免動到本命煞，請其他人代貼就好。

三、不要重複使用

穀雨貼不能夠跨年或反覆張貼，每年都要定期更換，才能代表「除舊迎新」。

四、不要隨意丟棄舊貼

去年張貼的穀雨貼不要急著丟到垃圾桶，應要在今年節氣前焚燒處理，灰燼建議撒在樹下或牆角，代表重歸於自然並扔掉煞氣。

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