不演的火牡羊來了！人們不再委屈求全 唐綺陽：「繫好安全帶」防情緒風暴

占星專家唐綺陽昨(9)日在臉書發文指出，10日一早，「火星就進牡羊了」，這將帶來強烈而直接的能量轉變，強調壓抑已久的情緒將難以控制，「該爆的秘密、委屈會像水蒸氣衝開鍋蓋」，預告人際與職場關係可能出現劇烈變化。貼文曝光後，引發大批網友共鳴，不少人直呼「已經提前爆發」。

唐綺陽表示，隨著火星進入牡羊座，整體氛圍將轉為「不客氣、不溫情」，許多人會選擇直接表達內心想法，不再委屈求全。她形容這波能量代表「劇情將翻篇」，且轉變快速而直接，「因為已知客氣無用，不如捲起袖子來直接開幹。」

她也提醒，這段時間會更傾向重視自我感受，即便被批評自私也在所不惜，認為「何必活在別人的眼光？假裝客氣太累、太耗損，有些人就要大白話的讓他們知道，我、何、必！！」。預示「不演的火牡羊要來囉」，請大家「繫好安全帶」。

貼文曝光後，不少網友留言直呼與自身狀態高度吻合，有人表示「今天已經大爆發」、「前幾天就忍不住了」、「我似乎也提早爆發完了」，也有人笑稱「完全壓不住火氣」、「真的不想再演了」，更有網友分享職場委屈，直言因長期被不合理要求，已萌生離職念頭。

一名網友透露，老闆要求假日特地回公司開門，讓他感到被過度使喚，「真的很不是滋味」，甚至考慮辭職；有人則表示，「忍無可忍，無需再忍」，終於對同事說出長期壓抑的心聲。

除了情緒宣洩，也有部分網友認為這股能量帶來正面影響，有人形容「老師這句『我、何、必！』，光是這3個字爆發的力量就像按到痠軟已久的筋骨」，也有人認為是「重新做自己的契機」，甚至有人透露已提前離開帶來壓力的環境，「準備冷眼旁觀」；但也有人較為保守，坦言仍在努力控制情緒，「還是得繼續演，因為沒有爆的本錢」。

根據唐綺陽對本週運勢的預示，本週牡羊座氣勢如虹，高居運勢排行榜前列。但需多注意用火安全、避免過於急躁，溝通時當心擦槍走火。四星在牡羊，火能量增強了行動力與衝突的發生，啟動每個人的改變並展開新篇章，為人生局面醞釀新契機。