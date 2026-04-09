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「四大星座」天生好運！雙魚能避開危險、金牛有偏財運、他轉角遇到貴人

聯合新聞網／ 12talks
圖為春天有好運示意圖。圖／AI生成
圖為春天有好運示意圖。圖／AI生成

有些星座有自帶好運，不管走到哪都容易被「差別待遇」，你也有過種經驗嗎，有種出門遇貴人，本來下雨的天氣都會瞬間轉晴天的感覺。

▍射手座／迷路了 也有貴人主動帶路

射手座是天生自帶幸運兒的特質，不一定是有什麼偏財運，是射手很容易招來貴人，明明迷路，都會有人主動來幫忙，當射手感到有需要時，自然會有人提供幫助。有種出門遇貴人的感覺，而且射手通常不用自己開口，就會有人幫助解決問題，別人看來擔心的行程或是旅遊，有射手座在都不用太擔心。

▍雙魚座／直覺很強 能避開危險

雙魚座是那種直覺力很強的人，通常都會有靈機一動的想法，在無意中帶來一些好運氣，有時候甚至可能會避開一些危險。雙魚座在觀察人方面特別有一手，很容易會引來一些對自己有利的人，不管在事業上或是生活上都是自帶的好運氣。

▍雙子座／只要開口 滿滿小確幸

雙子座的好運來自於敢於表達，敢於表現，通常都會有一些小確幸，一些小幸運，有些是來自於雙子座充滿好奇心的個性，會默默的為雙子座帶來一些小美好。

▍金牛座／無心插柳 就有偏財運

金牛座的好運來自於金錢，一些偏財運，越無心的去做反而會有好的運氣。金牛座本來的運氣都不太差，只是有時過於執念一定要達到的高度。只要把想得到的心磨平，用平常心去找一些靈感，通常都能有偏財的好運氣。

▍魔羯座／打破逆境 貴人來幫忙

魔羯座的好運是一種機遇問題，你會發現魔羯座總能在逆勢中穩步向前，有時甚至會比其他人走得更遠。一方面除了本身夠努力與對事業的宏觀想法外，自身還是有一點好運氣，也會吸引一些貴人來幫忙，加上魔羯不服輸的態度，很多事情都容易順利的進行。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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星座 小確幸 偏財運 貴人

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