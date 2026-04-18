殺破狼週運勢／巨蟹工作量暴增很疲憊 天秤身邊太多曖昧對象

殺破狼2026年4月20日～4月26日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運佳，太陽進入金錢宮位，薪資會獲得微調，對於改善經濟狀況不無小補。某些白羊座則是因為加班或出差，多領了許多額外的加給，可讓你多一些零用錢。

旅遊運方面，金星與天王星進入旅遊宮位，會很隨興地想外出放鬆，選擇價錢較昂貴的旅店，享受高級的設施，某些白羊座會因為特殊身份，享受服務升等的禮遇，覺得很尊貴。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位不良，某個朋友的掌控欲較強，常常要求你陪他出門或聊天，但自己也有許多事要做，會暫時封鎖或噤聲對方，不想被影響作息。

健康運方面，水星、火星、土星、海王星齊聚命宮，容易著涼感冒或受到病毒感染，引發呼吸系統不適，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，並留意慢性疾病的威脅。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，金星與天王星進入金錢宮位，呈現合相，會有外快報酬入帳，可多一些零用錢吃些好東西。某些金牛座則是發現很久沒用的戶頭裡居然存了不少錢，感到驚喜。

面試運佳，木星在面試、考試宮位行進，相位良好，面試新工作十分討喜，很快就能獲得錄取通知。考試可通過門檻，獲得執業證照，或是順利進入公營機構服務。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位不良，職場裡孤軍奮戰，其他的人冷眼旁觀，感到心寒。某些金牛座的工作遇到法律糾紛，儘管有上司協助處理，但還是感到很不愉快。

健康運方面，太陽進入命宮，注意心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可大意。火星、水星、土星、海王星齊聚精神宮位，常常感到睡眠不足，精神狀況不佳。並有些煩悶，要注意心理方面的健康。

雙子座：

整體運勢

感情運佳，金星與天王星進入命宮，被意想不到的人告白，由於並不討厭對方，會試著交往看看。感情穩定的雙子座，喜歡的人會給你意外的驚喜。關係因此更進一步。

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，除了薪資的成長，副業收入也很可觀，經濟狀況富裕許多。某些雙子座則是因為出差與加班，額外的加給也變多，可存下不少零用錢。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到在精神宮位的太陽影響，遠行會因為時差問題，感到睡眠不足，整天昏沉，無法好好觀光。某些雙子座在外地水土不服，身體不適，敗興而歸。

人際關係方面，水星、火星、土星、海王星齊聚人際關係宮位，在網路上與不認識的網友意見不合，筆戰起來，事後覺得很浪費時間。某些雙子座則和朋友有些不愉快，選擇不讀對方的訊息，冷處理雙方的關係。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，會交到比較正面思考的朋友，也會使你改變思考方式，個性會較為樂觀。某些巨蟹座長時間受到孤立，會有人在自己最沮喪的時候，送來一份關心，感覺到世界的暖意。

感情運方面，金星與天王星進入心靈宮位，會對某個思想特殊的人產生好感，但這種感覺又不容許表達出來，對方總能猜中你心中所顧慮的問題，覺得他根本就是理想的靈魂伴侶。

本週須注意的部分

工作運方面，水星、火星、土星、海王星齊聚志業宮位，目前正在轉換工作領域的過渡時期，許多事務都還在摸索，覺得不太對勁就馬上辭職，再跳到另外的職場發展。工作穩定的巨蟹座，最近工作量暴增，每天都很疲累。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到在人際關係宮位的太陽影響，很久不見的朋友突然聯絡，原來是想推銷直銷商品給你，或是拉保險、介紹理財商品，此時荷包看緊一點，免得被詐騙。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，天王星與金星雙雙進入人際關係宮位，呈現合相，交到思想前衛的新朋友，對方怪得很有個性，時常和你分享新鮮的事物，生活變得很有趣，你也開始會有些天馬行空的點子冒出來。

遠行運方面，水星、火星、土星、海王星齊聚遠行宮位，會有長時間在海外居留的想法，可能會申請留學、在外地工作，或是有移民的想法。某些獅子座則迷上了旅行的感覺，一有假期就往國外飛。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入志業宮位，有很重要的工作項目派給你負責。然而太陽受到夥伴宮位的冥王星影響，職場容易遇到小人扯你後腿，或是團隊中有十分固執的同事，執行任務面臨很多障礙。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在志業宮位的太陽影響，職場十分忙碌，被迫取消重要的約會，使得伴侶覺得不被重視，以冷戰方式抗議。某些獅子座則是情感對象掌控慾太強，連你的工作都要插手。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星與天王星進入志業宮位，會尋求到一份工時短，報酬又不錯的職業，可讓你兼顧生活上的許多瑣事。某些處女座則是選擇能遠距辦公的工作，在各種不同的場所都能抱著筆電辦公。

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，期待已久的海外旅行終於可以出發，把累積已久的負面能量全都拋開，是給自己的一種獎勵。然而太陽受到在工作宮位的冥王星影響，旅行時工作還是需要隨時待命。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星、火星、土星、海王星齊聚財務宮位，有預期外的花費需要負擔，甚至會因此負債。有投資習慣的處女座，投資標的不斷下跌，需要設下停損點，才不會因此血本無歸。

健康運方面，水星、火星、土星、海王星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒或是病毒感染，引發呼吸系統不適，火氣較大，容易嘴破、長痘痘，並要小心血光之災，發生意外傷害的機率較高，並可能罹患慢性疾病，需定期健康檢查。

天秤座：

整體運勢

遠行運佳，天王星與金星合相在遠行宮位，會隨性地決定預訂國外的高級溫泉飯店，享受裡頭的設施與服務。某些天秤座則是突然被朋友揪團，一起搭郵輪旅行，玩得十分愉快。

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，在職場表現優異，會被拔擢升職成為主管職。某些天秤座則在此時轉換跑道，到新的領域尋求更好的發展，可遇到比較友善的職場，工作變得比較愉快。

本週須注意的部分

感情運方面，水星、火星、土星、海王星齊聚感情宮位，被對方的壞情緒牽動，使得你生活魂不守舍，雙方關係緊繃，經常發生爭執。單身的天秤座則是太多曖昧對象，情感狀態無法穩定下來。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，善用信用卡消費，因為累積許多點數，可獲得很多折扣。但由於太陽受到冥王星影響，有投資習慣的天秤座，最近操盤不順，必須研擬比較穩定的理財方式為佳。

天蠍座：

整體運勢

金錢運佳，金星與天王星雙雙進入財務宮位，長輩或家人會留給你一筆資產，需要跑一些法定流程繼承。有投資習慣的天蠍座，短線可期，標的物不斷上揚，可選在適當的時機獲利了結。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，到海外工作、留學、交換學生、打工渡假十分愉快，會萌生移民的想法，某些天蠍座則是常常一有空就往海外飛，到許多地區旅行。

本週須注意的部分

工作運方面，火星、水星、土星、海王星齊聚工作宮位，和同事相處不睦，覺得職場不友善，萌生轉換跑道的想法。某些天蠍座一直尋求新的發展，不斷在換工作，無法穩定下來。

健康運方面，水星、火星、土星、海王星齊聚健康宮位，當心著涼感冒或是病毒感染，引發呼吸系統不適，同時注意身心靈的平衡，很容易因為慢性疾病久久不癒，心理狀況也變得憂鬱。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星與天王星雙雙進入感情宮位，被意想不到的人告白，會試著跟對方交往看看。某些射手座則是陷入較為特殊的戀情中，跌破週遭人的眼鏡，但情感是甜蜜的。

金錢運佳，在財務宮位的木星相位良好，繼承了長輩留下的資產，目前的生活較為輕鬆，不怕沒有錢過日子。有投資習慣的射手座投資標的不斷上揚，帳面賺到的資金十分可觀。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入工作宮位，受到在溝通、面試宮位的冥王星影響，面試新工作遇到較為嚴格的人員，即便錄取了，也不會想到這樣的職場工作。某些射手座則是與客戶、同事、上司溝通不良，許多事務卡關。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到太陽影響，外出當心發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，行車記錄器請維持正常運作，發生事故可釐清肇事責任。不論走路或是搭乘大眾運輸系統，皆需注意安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運佳，金星與天王星雙雙進入工作宮位，乾淨俐落解決掉一個突發事故，危機處理能力被肯定，成為職場受人倚賴的人物。某些摩羯座會使用ＡＩ幫助自己解決許多繁瑣的文件，效率加快很多。

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與喜歡的人互訴衷曲，雙方正式交往。感情穩定的摩羯座，即將進入婚姻關係中，或是會與喜歡的人同居，關係終於穩定了下來。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星、水星、土星、海王星齊聚在家宅宮位，有家人身體不好，需要長時間照料，重擔可能落在自己身上。某些摩羯座的鄰居經常製造噪音，溝通之後也不見改進，十分困擾。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到娛樂、子女宮位的太陽影響，不惜一切代價，也要搶到偶像演唱會的門票，讓黃牛大撈了一筆。某些摩羯座則是把錢花在小孩或寵物身上，荷包大失血。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星與天王星雙雙進入戀愛、子女宮位，呈現合相，對有好感的人告白被接受，兩人閃電進入交往狀態。感情穩定的水瓶座，有懷孕的跡象，或是與伴侶一起收養寵物。

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，轉換到組織較為龐大的公司工作，待遇和福利會比較好。工作穩定的水瓶座，許多專業問題都需要由你解決，成為職場中不可或缺的人物。

本週須注意的部分

交通運方面，火星、水星、土星、海王星齊聚在交通宮位，到人生地不熟的地方容易搭錯車，或轉錯站，通勤花掉許多時間。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，這段時間需特別注意交通安全。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，受到冥王星影響，家中有些不為人知的秘密被揭開，會讓你感到很驚訝。某些水瓶座和鄰居相處不睦，有些糾紛浮上檯面，必須要請執法人員到場協調。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，金星與天王星雙雙進入家宅宮位，呈現合相，下定決心購買最先進的家電用品，將居住空間打掃得十分乾淨，又很省力，覺得太方便了。某些雙魚座則是會特別到星級旅店住宿，享受高級的設施與服務。

感情運方面，木星在戀愛、子女宮位行進，相位良好，與喜歡的人正在熱戀狀態，甚至論及婚嫁。感情穩定的雙魚座，目前正在備孕，或是已經懷有孩子，週遭的人都很期待這個小生命到來。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星、水星、土星、海王星齊聚在金錢宮位，預期外的支出過多，使得生活費用捉襟見肘。某些雙魚座收入減少，或是正在待業階段，經濟陷入困頓。

交通運方面，太陽進入交通宮位，受到冥王星影響，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，當心遇到突發事故，注意安全。

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