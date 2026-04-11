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拒絕戀愛腦！3星座不被愛沖昏頭...處女觀察很久、他一個人更快樂

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個不會被愛沖昏頭的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個不會被愛沖昏頭的星座。圖／AI生成

在感情世界中，有的人特別感性容易愛上他人；但也有人總是保持理性，不會輕易受他人擺布。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個不會被愛沖昏頭的星座，請參考太陽、金星、上升星座。

TOP3 處女座／觀察確認 才交真心

處女座的個性非常謹慎，如果只是在網路上來往，他絕對不會動心，不僅要通過相處、還要經過長時間觀察才能認定你，不只會觀察你的品性，甚至連你身邊的朋友、工作也要經過他審核，任何包裝都逃不過他的觀察，直到全部確認無誤，才會與你交往。

TOP2 水瓶座／獨立清醒 不為情困

水瓶座個性獨立且清醒，反而嚮往獨自一人的優閒生活，並不需要那麼多人跟他噓寒問暖。對水瓶來說，人際交往並不是很重要，反而更重視獨立的時間與空間，對他來說更加舒適。

TOP1 摩羯座／理性優先 慢慢投入

摩羯座對待感情非常理性，無論是擇偶還是交往都會「停、看、聽」，並不會因為你在他身邊繞而動心或感動，對他來說，任何事情都以理性為主，他會先判斷什麼樣的關係對彼此都好，不會隨便讓他人進入到家庭與生活之中。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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