聽新聞
0:00 / 0:00
冷靜過人不貪心！三大星座很少被詐騙...摩羯務實、他懷疑所有人
在詐騙猖獗的時代，每個人對待陌生訊息都要有警覺之心，避免上當受騙。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個不會落入詐騙陷阱的星座，快來看看他們如何保持謹慎之心的吧！請參考太陽、水星、上升星座。
TOP3 摩羯座／務實思考 不貪便宜
摩羯座認為什麼東西都有一定的價值，如果過於便宜，或是買它會給你很大優惠，其中就必定有詐騙的陰謀，會覺得「天上不會掉餡餅」，只要不貪小便宜就不會被詐騙
TOP2 處女座／細節至上 冷靜查證
以黃金為例，處女座不僅會測量它的克重，還會透過光譜儀測黃金的純度，處女的個性非常追究細節，通常更偏好買有品牌的店家，而不會受到網路上低價產品的誘惑，冷靜查證是他最優秀的特質。
TOP1 天蠍座／直覺敏銳 保持懷疑
假如你要賣股票給天蠍座，他會懷疑你是否對他有所圖謀，並且擁有非常敏銳的直覺，很相信人們的氣場或能量，對所有身邊的人都會保持懷疑態度，這種性格特質自然不容易被詐騙。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。