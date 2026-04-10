冷靜過人不貪心！三大星座很少被詐騙...摩羯務實、他懷疑所有人

在詐騙猖獗的時代，每個人對待陌生訊息都要有警覺之心，避免上當受騙。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個不會落入詐騙陷阱的星座，快來看看他們如何保持謹慎之心的吧！請參考太陽、水星、上升星座。

TOP3 摩羯座／務實思考 不貪便宜

摩羯座認為什麼東西都有一定的價值，如果過於便宜，或是買它會給你很大優惠，其中就必定有詐騙的陰謀，會覺得「天上不會掉餡餅」，只要不貪小便宜就不會被詐騙

TOP2 處女座／細節至上 冷靜查證

以黃金為例，處女座不僅會測量它的克重，還會透過光譜儀測黃金的純度，處女的個性非常追究細節，通常更偏好買有品牌的店家，而不會受到網路上低價產品的誘惑，冷靜查證是他最優秀的特質。

TOP1 天蠍座／直覺敏銳 保持懷疑

假如你要賣股票給天蠍座，他會懷疑你是否對他有所圖謀，並且擁有非常敏銳的直覺，很相信人們的氣場或能量，對所有身邊的人都會保持懷疑態度，這種性格特質自然不容易被詐騙。

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