養到賺到！三星座對父母最孝順...摩羯努力存錢養家、他出錢出力無微不至

在打拚事業的同時，也不要忘記辛苦工作撫養你長大的父母。星座專家Amdnda老師在節目《命運好好玩》中分享對父母最孝順的星座，快來看看他們是如何敬孝道的吧！請參考太陽、月亮、上升星座。

TOP3 摩羯座／感恩孝順 理所當然

摩羯座覺得他從小是被父母照顧長大的，當自己有能力，且父母都需要照顧時，理所當然會去照顧好他們，他們會認為這是「應該的」。摩羯在年輕時會非常認真工作存錢，為的就是當父母需要時，能夠盡一份力，且非常重視與家人相聚的節日。

TOP2 雙魚座／承歡膝下 感到幸福

雙魚座很容易自我感動，會覺得既然父母生下了他，就應該給予更好的給他們，能讓他們開心最重要，只要父母心情好，雙魚座自己也會很開心，甚至會為了孝敬父母自己少吃東西。對雙魚來說，孝敬父母內心會感到幸福。

TOP1 巨蟹座／事親至孝 不假他人

巨蟹座作為水象星座，不僅認為孝順父母是應該的，甚至會想要什麼事情都是他親手做，絕對不會假他人之手孝順，例如父母想出去玩，他不會只出錢而已，而是會親自帶家人出去玩，只要父母能夠說一句感恩的話語，他就覺得值得了。

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