聽新聞
0:00 / 0:00
告別厄運！3星座今年準備大發...雙子撥雲見日、他貴人運超旺
實現心中夢想並保持身體健康是許多人們追求的目標，靠的不僅是自身的努力，有時候運勢也是必不可少的因素之一。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享今年馬上要大發的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。
TOP3 雙魚座／恢復活力 身強體健
雙魚座前一兩年可能身體比較虛弱，天氣一變就感冒、怎麼運動體力都不好，今年在身體健康方面會明顯好轉，無論做什麼事情都能保持健康，並恢復過往的活力，建議可以通過調整作息、規劃生活來調適身體。
TOP2 雙子座／烏雲散去 華麗變身
雙子座過去一段時間雖然有很多計畫要執行，但總是面臨卡關的情況，很多腦中的想法都無法落實，在今年天王星會進入雙子座，就像撥開烏雲一樣，幫助你實踐計畫中的事情，也許會遇到其他人跟你合作、讓你實現夢想。
TOP1 獅子座／好運加持 一飛衝天
獅子座今年貴人運非常旺，心中如果有還未完成的夢想，可以好好去衝刺一下，貴人會給予你許多協助。但也不要過於自信，也要在奮鬥時聽取理性的聲音，保持理性才能成功。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。