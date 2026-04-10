告別厄運！3星座今年準備大發...雙子撥雲見日、他貴人運超旺

實現心中夢想並保持身體健康是許多人們追求的目標，靠的不僅是自身的努力，有時候運勢也是必不可少的因素之一。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享今年馬上要大發的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 雙魚座／恢復活力 身強體健

雙魚座前一兩年可能身體比較虛弱，天氣一變就感冒、怎麼運動體力都不好，今年在身體健康方面會明顯好轉，無論做什麼事情都能保持健康，並恢復過往的活力，建議可以通過調整作息、規劃生活來調適身體。

TOP2 雙子座／烏雲散去 華麗變身

雙子座過去一段時間雖然有很多計畫要執行，但總是面臨卡關的情況，很多腦中的想法都無法落實，在今年天王星會進入雙子座，就像撥開烏雲一樣，幫助你實踐計畫中的事情，也許會遇到其他人跟你合作、讓你實現夢想。

TOP1 獅子座／好運加持 一飛衝天

獅子座今年貴人運非常旺，心中如果有還未完成的夢想，可以好好去衝刺一下，貴人會給予你許多協助。但也不要過於自信，也要在奮鬥時聽取理性的聲音，保持理性才能成功。

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