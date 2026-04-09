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發達致富後「三種東西」要保留！命理師急勸：丟掉恐影響財運
發家致富是許多人的夢想，但成功後，也不要忘記飲水思源、懂得感恩才是做人的基本道理。命理專家王老師在臉書發布影片，提醒有錢也別換掉的3樣東西，以免影響財運。
一、起家厝
有些人有錢就想換大房子，但請記得保留起家厝。雖然起家厝空間狹窄、設備老舊，但這是你的財運地基，請讓它繼續運作，能夠讓你財氣流轉不斷。
二、當初工作開的舊車、舊錢包
即便破舊，但這些物品是你起運的「器」，可以換新，但千萬不要將其丟掉。
三、起家廟
在你變有錢以前常去拜拜的廟，就是起家廟，這是你財運的根源，無論是你的願望還是財運，都會和這間廟宇能量有深刻的連結，即使搬家，也要記得常常回去參拜，才能讓你的財運長久、事業興隆。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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