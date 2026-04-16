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永遠在跟流行三生肖！兔怕被排擠、第一名「就愛嘗鮮」

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅雲蔚老師
朋友出遊示意圖。圖／AI生成
朋友出遊示意圖。圖／AI生成

你是否有朋友，總是流行什麼就跟著做，哪裡有熱潮就往哪裡去？本篇揭曉最容易跟風的生肖TOP3！這些人天生愛熱鬧，對新事物充滿好奇，看到大家都在做，內心的小劇場就忍不住開演：「不試試看好像不行耶！」從時尚潮流到社群話題，無所不跟，甚至有時比原創者還投入！快來看看你或你身邊的人有沒有上榜，說不定你也是「風向標」的一員呢！

TOP 3兔

生肖兔天性溫和，習慣觀察周圍環境，並從眾適應，因此特別容易跟風。他們不喜歡與人發生衝突，傾向順應潮流，讓自己處於安全的社交氛圍中。當周圍的人開始嘗試新趨勢、流行話題，或某種生活方式時，生肖兔往往不會落後，因為他們擔心與眾不同會讓自己顯得突兀或被排擠。因此，別人開始流行某種穿搭、飲食、投資方式，生肖兔很可能也會默默跟上，確保自己不被時代淘汰。

生肖兔的適應力強，樂於接受新事物，但缺乏強烈的主見，這使他們更容易受到外界影響。當看到他人成功或過得不錯，他們會覺得「既然別人都這樣做，那我也試試看吧！」這種心態讓他們成為趨勢的忠實追隨者。他們並不是盲目跟風，而是覺得隨大流比較省心，不必擔心自己做錯選擇。無論是生活方式、購物決策，還是職業發展，生肖兔往往會參考別人的經驗，甚至直接複製別人的做法，這讓他們在變化快速的時代中總能及時調整自己，緊跟潮流。

TOP 2羊

生肖羊天性溫和、友善，最愛的是——「不想當異類」！當朋友買了一杯超夯的手搖飲，羊兒嘴上說：「我不愛跟風啦」，但下一秒就拿著同款飲料打卡；當同事開始健身，羊兒心想：「是不是該動起來？」結果辦了會員卡，三天熱度後淪為健身房的月捐戶。

為什麼羊兒這麼容易跟風呢？因為他們重視群體氛圍，害怕被落下！羊是群居動物，天生喜歡「一起行動」的感覺，看到大家都在做某件事，內心的小劇場就開始上演：「是不是這樣才是正確的？是不是我也該試試看？」於是，哪裡有熱潮，哪裡就有他們的身影。

但別誤會，羊兒跟風可不只是盲目模仿，而是出於對和諧的渴望。他們總想與人同步，不讓自己顯得突兀，所以才會這麼積極「融入潮流」。不過，偶爾也該停下來想想：這真的是自己想要的嗎？還是只是害怕與眾不同呢？

TOP 1猴

生肖猴可是天生的潮流偵測機，對新事物的敏感度簡直比AI還厲害！只要哪裡有新鮮好玩的事，他們一定第一時間知道，然後開心地跳進去跟風。朋友開始玩新社群軟體？猴兒早就下載完畢，還順便教別人怎麼用！流行哪種穿搭？猴兒立刻買來試試，搭配出獨特風格，彷彿自己才是潮流始祖。

為什麼猴兒這麼愛跟風？因為他們活潑、好奇，最怕「落伍」這兩個字。他們總是東張西望，看看世界又在搞什麼新把戲，然後興奮地說：「欸欸欸！這個好像很有趣耶！」接著毫不猶豫地加入戰局。對猴兒來說，跟風不是盲從，而是「不玩白不玩」，萬一錯過了什麼好康，豈不是太虧？

◎本文內容已獲 清水孟國際塔羅雲蔚老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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