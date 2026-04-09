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好想當他們同事！職場最樂於助人三生肖…豬主動分擔工作、這動物共享團隊成果

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅雲蔚老師
圖為上班族分享工作經驗示意圖。圖／AI生成
圖為上班族分享工作經驗示意圖。圖／AI生成

職場中，有三種生肖因其熱情奔放、同理細膩與真誠包容，而成為最樂於伸出援手的典範。他們主動察覺他人需求，不計較得失，義無反顧地分擔壓力，秉持互助共榮精神，用行動促進團隊和諧與效率，為同事提供最堅實的支持。

TOP 3豬／熱情坦率 主動分擔工作

生肖豬的人天性善良坦率，對待同事如同家人般溫暖。他們富有同理心，能理解他人需求，不忍見同事陷入困境，因此總是毫無保留地伸出援手。豬生肖的人待人誠懇，講求誠信，樂於分享知識與資源，即使在繁忙時也主動分擔工作，讓團隊運轉更順暢。他們的寬容與耐心，亦使同事在求助時倍感安心，進而促進彼此信任與合作。

生肖豬的人具備高度責任感與忠誠度，視團隊成就如己任。他們不計較個人得失，願以正面態度面對挑戰，並主動承擔複雜或繁重的任務，以減輕同事負擔。豬兒通常耐心且細心，樂於提供穩定可靠的支援，不求回報，只希望團隊能一起成長與進步。

TOP 2羊／善於傾聽 團隊感情支柱

生肖羊的人個性溫和善良，內心富有同理心，能夠敏銳地捕捉同事的情緒與需求。他們不忍心見到他人受挫或痛苦，所以即便自己工作負荷繁重，也願意抽空伸出援手。羊生肖的人樂於傾聽，善於提供情感支持，能在同事感到焦慮或困惑時，給予安慰與鼓勵。這種關懷與體貼，使他們在團隊中常成為情感支柱，進而營造出溫暖和諧的工作氛圍。

生肖羊的人秉持無私奉獻的價值觀，對於團隊成長與成功有著高度責任感。他們不計較個人得失，以包容與耐心的態度，主動分擔工作壓力與任務，協助同事克服難題。羊兒相信合作共贏的力量，希望每個人都能在相互扶持中不斷進步。

TOP1 馬／能幫就幫 共享工作成果

生肖馬的人天性熱情奔放，喜歡與人互動，具有很強的行動力和冒險精神。他們對團隊氛圍特別敏感，能迅速察覺同事的困難與情緒，並主動伸出援手。馬兒好動且善於溝通，不僅提供具體的技術或資源支持，還會帶來正能量，提升團隊士氣。對他們而言，協助同事就是一種享受，能在互助中獲得滿足感與歸屬感。

生肖馬的人具備強烈的責任感與競爭意識，認為團隊的成功和個人榮譽息息相關。他們不畏挑戰，喜歡在壓力中彰顯自我價值，於是當同事遇到需要支援的時刻，馬兒總是無條件地義無反顧衝上前線。這種「能幫即幫」源於他們對公平與成長的追求，希望大家同心協力，共享成果與榮耀。

◎本文內容已獲 清水孟國際塔羅雲蔚老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 職場 善良 同事

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