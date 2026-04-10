12星座瘋媽祖的理由…獅子射手想炫耀、天蠍雙魚有所求、「這組」虔誠到當志工

媽祖遶境季節又來了。

每年這個時候，你的限動會出現各種畫面：有人跪在神轎前哭起來，有人在路邊吃小吃，有人拍了二十幾則限動，有人睡在路邊為了等待媽祖經過！我就一直很好奇，大家去媽祖遶境的理由到底有哪幾種？請參考太陽星座和上升星座。

虔誠信仰：金牛座、摩羯座、巨蟹座

這組星座去媽祖遶境，不需要理由，也不需要解釋。信就是信，走就是走。你問他們為什麼去，他們可能反問你「為什麼不去？」對他們來說，遶境不是一個選項，是一件本來就要做的事，就像過年要回家、清明要掃墓，不去才需要理由。對他們來說，一旦相信了，就會很虔誠，他們的原則通常不動如山，所以一但感受到某個神明的幫助，那個信仰就是一輩子的。根本不會懷疑，甚至可能越投入感情越深，這組星座就是後來可能會虔誠到跑去當志工那種的。

拜託神明有所求：天蠍座、雙魚座

這組星座去遶境，心裡都有所求。不一定說出口，但跪下去的那一刻，比任何人都認真祈禱！他們不是最常進廟的人，但真的有事的時候，第一個想到的還是神明。這幾個星座情感濃度都很高，要嘛不求，要求就求得很認真，而且求的通常不是小事，可能是一段關係、一個人生的轉折、一件一直解決不了的事情，所以他們通常會用各種許願＋還願的方式拜託神明，只是希望能在他生活上有所改變。

跟風跟熱鬧：牡羊座、天秤座、雙子座

這組星座不一定計劃要去，但現場人這麼多、氣氛這麼熱，就自己走進去參與了。然後去了才發現，還不錯超級好玩的。他們對「熱鬧」這件事天生沒有抵抗力，幾萬個人朝同一個方向走，沿路有人加油打氣，發送食物，這個像慶典一樣的生活感，那個能量對他們來說比任何理由都有說服力。信不信是其次，現場氣氛才是重點。

儀式感很重要：處女座、水瓶座

這組星座參加遶境，重點不只是信不信，而是這件事本身值得被認真對待。幾百年的傳統、幾十萬人的參與，光是這個規模就讓他們覺得應該要去一次。有點像是幫自己的人生清單打一個大勾勾的感覺，他們不一定最虔誠，但他們一定是去之前做最多功課、去了之後觀察最仔細的人。走完回來，一個拿出清單確認全部完成，一個開始跟你分析這個儀式是多富有社會意義。

炫耀起來多威風：獅子座、射手座

這組星座看到那麼熱鬧的慶典，自然會心癢癢很想參與！不管自己是什麼身份，只要參與到了，就有很多話題可以說嘴可以發IG，這對他們來說是很重要的一件事呢。去遶境對他們來說不只是去，是一個可以輸出的內容、一個可以說嘴的經歷。限動要發、照片要好看，回來還要跟朋友講很久，這樣這趟行程才算完整。

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