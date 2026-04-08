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四星座馬年賺錢像開外掛！獅子升職加薪、他投資眼光精準

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運爆發示意圖。圖／AI生成
圖為財運爆發示意圖。圖／AI生成

搜狐網分享，今年不迷失方向，賺錢不停歇的四星座。這些人今年對金錢特別有感，找對方向，抓對節奏，也做對選擇，財運自然滾滾而來，堪稱是「越走越穩、越賺越多」，快看看有你嗎。

金牛座／穩紮穩打 戶頭很有感

金牛今年走的是「穩穩賺」路線，不追高、不亂投，反而更容易累積財富。工作上專注在熟悉領域，靠實力把收入一點一滴往上推。再加上本來就會理財，存錢、投資都有規劃，錢自然越滾越多。看起來不誇張，但戶頭其實很有感。

獅子座／氣場全開 升職加薪

獅子今年就是站在舞台中央的那種人。工作表現容易被看見，有機會接下重要任務，甚至帶團隊衝出成績。只要敢接、敢做，升職加薪機率很高。加上本身就有膽識，也願意嘗試新機會，收入來源會越來越多元。

天蠍座／精準投資 做對的決定

天蠍今年很會「看時機」。不管是投資還是工作機會，都能在對的時間做決定。別人還在觀望，他們已經先卡位。這種判斷力，讓財運走得又快又準。再加上做事專注，該賺的錢幾乎不會錯過。

摩羯座／默默衝刺 收入開紅盤

摩羯今年就是標準的「努力型開掛」。工作投入度高，責任感強，很容易被交付更重要的任務。雖然不是一夕暴富，但收入會隨著地位慢慢拉升。長期來看，是最穩、也最有後勁的一群。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 馬年 加薪 升職 財運

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