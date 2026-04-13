快訊

中東變局…國安基金「不進場」 持有股票市值35.6億元

開除黨籍！民眾黨中評會開鍘 李貞秀即起喪失立委身分

聽新聞
0:00 / 0:00

不講道理只講義氣！骨子裡最有江湖味的星座TOP5

科技紫微網／ 科技紫微網
有些人給人明事理、講義氣又值得信任的印象，科技紫微網盤點最有江湖味的星座。 圖／pakutaso
有些人給人明事理、講義氣又值得信任的印象，科技紫微網盤點最有江湖味的星座。 圖／pakutaso

出了社會各憑本事，有人靠臉蛋，有人靠EQ，有人靠才華，還有一些人靠的是從頭到腳的江湖味，給人明事理、講義氣又值得信任的印象。科技紫微網就為大家盤點一下，哪些星座骨子裡特別有江湖味？

獅子座

與獅子即使只是初次相識，你都會被他身上的領導氣質所吸引。不管是哪種性質的團體，他們都能在短時間打入核心位置，成為老大。獅子座的道義原則簡單，他熱愛行走江湖時的拔刀相助、除暴安良。怎麼能怪他脾氣火爆呢？他就是看不慣那些作威作福的行為。

牡羊座

牡羊的脾氣像手榴彈，不拔插銷則已，拔了以後可以把人炸到半天高。心情好的時候他沒有脾氣，然而一旦被點著，可以說是典型的火藥桶，是江湖上不好招惹的一號人物，不過好在他的脾氣來得快去的也快，只要跟他說清楚，講明白，一樣能順利解開誤會。

天蠍座

天生就「人狠話不多」的天蠍，被激怒後並不會像牡羊那樣火爆，可是這並不代表天蠍息事寧人。他們是很會記恨的，一旦找到機會，定當以牙還牙。他們就好像黑幫電影裡真正的大咖，那些在外耀武揚威的都是小角色，天蠍座才是強大的幕後黑手。

水瓶座

水瓶愛自由，好奇心重，不想被制式的枷鎖束縛。在他們的眼裡，到處吃到處玩，認識不同的對象，比每天固定行程開心多了。出門在外，難免不熟悉，不過水瓶到哪都能隨遇而安，樂在其中，正是江湖中人的寫照。

天秤座

天秤平常就是一副笑臉迎人的樣子，能站穩江湖，全靠聰明與通達人情世故所打建立的人脈。他擁有黑白兩道、三教九流的朋友，一旦有難立刻聯繫，各路支援紛紛來到，不必費力就能借力使力、擺平問題，換作朋友有需要時，他也會伸出援手，很講義氣。

【延伸閱讀】

十年風水輪流轉！你正走到哪一個人生大運？

【嚴選批算】2026年你將迎來哪些轉變

科技紫微網

星座

延伸閱讀

真心換絕情！「五星座」老是被誤解…天蠍其實很暖、第一名情緒太濃

桃花炸開！4月戀愛運TOP3出爐 這些星座最容易心動脫單

下半年12星座「貴人指數」曝光！射手遇理財貴人、他吃喝玩樂迎來好運

愚人節快樂！這些星座「開不起玩笑」別惹…巨蟹一言不發、他恐當場翻臉

相關新聞

不講道理只講義氣！骨子裡最有江湖味的星座TOP5

出了社會各憑本事，有人靠臉蛋，有人靠EQ，有人靠才華，還有一些人靠的是從頭到腳的江湖味，給人明事理、講義氣又值得信任的印象。科技紫微網就為大家盤點一下，哪些星座骨子裡特別有江湖味？

殺破狼週運勢／雙子荷包很飽滿 巨蟹承接重要職務

殺破狼2026年4月13日～4月19日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 工作運方面，新月發生在命宮，手上開始有案子進來，或被交付新的任務，某些白羊座會在此時轉換職務。新月期間，可許下各種不同的願望，可獲得良好的能量幫助。 金錢運方面，金星與天王星齊聚金錢宮位，會有外快收益進帳，對於改善經濟狀況不無小補。某些白羊座則是發現很久沒用的戶頭存下了不少錢，足夠你過很多天好日子。 感情運方面，新月發生在命宮，與海王星齊聚，與喜歡的人會有許多互動的機會，關係有些曖昧。新月期間，可許下與感情有關的願望，會獲得新月能量的祝福。 本週須注意的部分 健康運方面，新月發生在命宮，水星亦進入命宮，與火星、土星、海王星齊聚。當心吃壞肚子，罹患腸胃炎，容易著涼感冒或受到病毒感染，引發呼吸系統不適，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，並留意慢性疾病的威脅。

吃苦當吃補！3星座「抗壓性」強大 他隨性又愛玩竟上榜

在高壓環境成為常態的現代社會中，「抗壓性」成為不少人關注的特質。搜狐網指出，有3個星座因個性特質與內在動力，往往更能承受壓力、面對挑戰，其中以摩羯座、水瓶座與天蠍座最具代表性。

4月中旬起桃花開兩波！「4星座」愛情、財運雙收 運勢逐漸升溫

春意漸濃、萬物甦醒，4月的氛圍總讓人充滿期待。隨著天氣回暖，不僅人際互動更加活絡，感情運勢也悄悄升溫。根據《搜狐網》整理，從4月中旬開始，有4個星座將迎來桃花與財運同步走強的時期，不只感情生活精彩，財務表現也有機會跟著提升，可說是愛情與麥穗一起豐收。

白沙屯媽祖4月12日起駕！近46萬人創新高 「18禁忌曝光」3類人不能鑽轎

苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香將於4月12日深夜11時55分正式起駕，展開為期8天7夜、往返約400公里的年度宗教盛事，預計4月20日回鑾。今年報名人數高達46萬3588人，再創歷史新高，也展現「粉紅超跑」驚人的號召力。

拒絕戀愛腦！3星座不被愛沖昏頭...處女觀察很久、他一個人更快樂

在感情世界中，有的人特別感性容易愛上他人；但也有人總是保持理性，不會輕易受他人擺布。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個不會被愛沖昏頭的星座，請參考太陽、金星、上升星座。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。