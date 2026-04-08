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博士星照亮「4生肖」事業在發光！蛇很有想法、他被高層看見了

聯合新聞網／ 綜合報導
紫微斗數一點通姚本軍老師臉書分享，有四個生肖近日受到「博士星」照拂，事業影響力大增。圖／AI生成
紫微斗數一點通姚本軍老師臉書分享，有四個生肖近日受到「博士星」照拂，事業影響力大增。圖／AI生成

紫微斗數中，「博士星」是一顆象徵智慧與專業的能量星曜。它不會直接帶來地位與財富，而是像是一盞明燈，讓人「被看見」、「被重視」。紫微斗數一點通姚本軍老師臉書分享，有四個生肖近日受到「博士星」照拂，提出專業的觀點備受重視，事業影響力大增。

蛇／想法升級 專業被點名

屬蛇的人2026年最明顯的變化，是「腦袋更值錢」。你會發現自己看事情更清楚，甚至開始提出不同於以往的做法。工作上也容易被點名參與討論、給意見，甚至接手需要判斷力的任務。雖然不一定馬上升職，但「這個人很有想法」的標籤，會慢慢在職場發酵。

雞／發言被記住 舞台變大

屬雞的人這一年很容易因為專業被看見。可能是一個觀點、一段分析，就讓主管或團隊開始重視你的見解。隨之而來的，是更多任務與責任，但同時也是舞台變大的訊號。建議雞穩住表現，把握每一次發言機會，事業格局會明顯打開。

羊／合作互動 靈感越聊越多

屬羊的人2026年的關鍵在「遇到對的人」。職場上容易出現專業強大、想法清晰的合作夥伴，彼此互動會激發不少新點子。有些人甚至會從伴侶或身邊的人得到關鍵建議，讓決策更精準。只要願意多聽、多交流，發展方向會越走越清楚。

龍／高層看見你 機會默默靠近

屬龍的人這一年，很容易被「高層的人」注意到。可能是主管、前輩，甚至是業界有份量的人物，因為欣賞你的能力，開始願意指點或給機會。有時不是明講提拔，而是慢慢把重要事情交給你。只要持續精進、不要自滿，位置會在不知不覺中往上移。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 紫微斗數 職場

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