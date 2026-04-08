快訊

教授健康／4年升正教授卻罹癌 他醒悟：不該那麼負責

停火兩周附帶條件曝光：伊朗、阿曼獲准收取荷莫茲海峽通行費

搭飛機新制上路！民航局：今起限帶2行動電源 違者最重罰10萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

光明磊落做大事！2026年4生肖「有錢景」…兔興趣變現、他有意外財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為獎金爆發示意圖。圖／AI生成
圖為獎金爆發示意圖。圖／AI生成

2026年想要翻紅，不見得需要靠手段，有些人反而因為夠正派、有實力，能在關鍵時刻被看見，發光發熱。搜狐網分享，2026年四個生肖只做大事、不做小人，前景開掛財運奇佳，賺得快也走得穩。

兔／觀察入微 興趣變現

屬兔的人眼光精準，特別會抓趨勢。2026年搭上旅遊、內容創作與社群經濟熱潮，不少人開始把興趣變現，試著斜槓。例如經營旅遊分享、短影音、甚至手作與團購，有機會慢慢做出口碑。雖然過程中偶爾有小波動，但關鍵時刻總有貴人幫一把，只要穩住節奏，事業就能興旺。

馬／行動派 機會來了先上

2026年對屬馬的人來說，是很敢衝的一年，雖然犯太歲，但是財運也爆發。馬在工作上容易被交付重任，甚至有升職加薪機會。馬本來就嗅覺敏銳，投資、副業或創業都容易抓到重點，最關鍵的是，屬馬的人做事光明磊落，很有口碑，更容易累積信任，合作機會自然找上門。

豬／人品爆發 貴人靠過來

屬豬的人看起來低調，但其實很穩。2026年特別明顯的是「人脈變現」，平常累積的好人緣在關鍵時刻發揮作用。可能是一句推薦、一個機會，讓豬的事業更上層樓。收入穩定之外，豬也有機會出現意外之財。重點是，豬不貪小利，人品爆發，以真誠迎來別人信任，更容易守住財富。

蛇／冷靜布局 有意外之財

屬蛇的人向來理性，2026年更能展現優勢。在工作上容易被重用，收入也提升；投資方面也偏向穩健操作，不追高、不跟風，更能穩穩累積資產。農曆六月後蛇可望迎來意外之財，蛇堅守道德底線，不做損人利己的事情，2026年迎接財富事業雙收。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 斜槓

延伸閱讀

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

4月偏財運大爆發 「3生肖」被財神眷顧：買彩券有望中大獎

年輕低調！四星座退休卻活出自在…金牛有錢、他繼續發光發熱

前途大好！四星座2026有望升官加薪 天蠍逆境翻身、他獲得主管賞識

相關新聞

最顧家Top 3星座...獅子座「家庭是我的王國」、第一名家人是羈絆

除了工作與事業以外，家庭也是人們生命中不可或缺的一部分。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》分享3個最愛顧家的星座，快來看看你的另一半或父母有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、月亮星座。

博士星照亮「4生肖」事業在發光！蛇很有想法、他被高層看見了

紫微斗數中，「博士星」是一顆象徵智慧與專業的能量星曜。它不會直接帶來地位與財富，而是像是一盞明燈，讓人「被看見」、「被重視」。紫微斗數一點通姚本軍老師臉書分享，有四個生肖近日受到「博士星」照拂，提出專業的觀點備受重視，事業影響力大增。

【塔羅測驗】最近的你 需要來一趟療癒的小旅行？

有時候被生活繁忙瑣碎的事，搞得暈頭轉向，覺得身心俱疲。你知道你的心有多疲累？多需要抒壓放鬆一下嗎？現在，就選張塔羅牌，讓科技紫微網來為你占卜，看看最近的你，需要什麼樣的療癒小旅行！

光明磊落做大事！2026年4生肖「有錢景」…兔興趣變現、他有意外財

2026年想要翻紅，不見得需要靠手段，有些人反而因為夠正派、有實力，能在關鍵時刻被看見，發光發熱。搜狐網分享，2026年四個生肖只做大事、不做小人，前景開掛財運奇佳，賺得快也走得穩。

看似零缺陷！「3星座女」其實私下自卑爆表 外人看不出內心崩潰

你身邊是否有這樣的女性？能力有目共睹、表現無可挑剔，但每當聽到稱讚，第一反應卻是連忙否認，甚至認定自己遠不如他人。這種外在條件優秀、內心卻深陷自我懷疑的矛盾，並非偶然，而是與她們特定的性格底層結構密切相關。本文將深入解析三個具有代表性的星座女性，揭示她們習慣性退縮背後的真實成因，以及這種長期內耗所潛藏的危機。

「4大星座女」讓男人一眼淪陷！她氣場全開魅力爆棚 被封女王級人物

有些女性之所以容易讓人一見傾心，除了外在條件亮眼之外，更關鍵在於其鮮明的個性與獨特氣質。搜狐網分析指出，有「4大星座女」特別容易讓男生在初次見面時一見鍾情，主要原因在於她們的性格特質突出、魅力辨識度高，往往能在短時間內留下深刻印象，進而提升一見鍾情的機率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。