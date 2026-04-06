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清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

聯合新聞網／ 綜合報導
清明不只是掃墓，也被不少命理師視為「轉運起點」。示意圖／AI生成
清明不只是掃墓，也被不少命理師視為「轉運起點」。示意圖／AI生成

清明不只是掃墓，也被不少命理師視為「轉運起點」。塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，今年清明（4/5～4/19）正值陽氣上升，是調整狀態、清理負能量的關鍵時段。只要透過簡單的小儀式，就有機會重新整理氣場，其中屬牛者更被點名，有望迎來一波財運轉強期。

生肖

近期容易胡思亂想、被過去困住，運勢屬於「先亂後穩」。建議透過水元素放鬆心緒，例如以清水搭配綠葉做簡單儀式，象徵洗去雜念，幫助找回直覺。

生肖牛

整體運勢穩中帶強，是累積成果準備兌現的時刻。若能稍微突破保守習慣，有機會帶動財運流動，被視為本波清明運勢最亮眼的生肖之一。

生肖虎

氣場偏強，容易在人際上產生摩擦，關鍵在「降火氣」。透過自然元素（如花朵）象徵柔化能量，有助改善關係與職場氛圍。

生肖兔

身心略顯疲憊，需要補充能量、避免過勞。適合透過香氣或儀式感，讓自己慢下來，重建內在平衡。

生肖龍

運勢處於蓄勢待發階段，事業有機會突破。建議設定短期目標並強化行動力，有助把握這段上升期。

生肖蛇

直覺特別敏銳，適合處理複雜問題或做決策。這段時間有機會釐清卡關已久的困境。

生肖馬

能量強但也容易急躁，關鍵在於「控制力」。若能精準運用行動力，反而能加速突破現況。

生肖羊

人際運佳，容易遇到貴人。透過互動與合作，可能帶來實質的財務或工作機會。

生肖猴

資訊力強、機會來自外部連結。多接觸新環境、新人脈，有助開拓新的發展方向。

生肖雞

適合斷捨離與整理環境，透過清理空間，帶動整體運勢轉換，尤其對工作表現有幫助。

生肖狗

重點在穩定與守成，避免衝動決策。調整生活節奏，反而能讓現有成果更穩固。

生肖豬

運勢關鍵在「放鬆」。當不再過度執著，反而更容易迎來意外好運與小確幸。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 清明節

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