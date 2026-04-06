快訊

高雄春捲中毒案爆134人送醫 檢察官下午帶隊衝現場業者慘了

傳蘋果首款折疊iPhone開始試產 預計下半年推出

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

聽新聞
0:00 / 0:00

4月6日-4月12日唐綺陽星座運勢週報：天秤遇勁敵型貴人 雙魚慎防爛桃花

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

唐綺陽星座運勢週報4/6-4/12】

星象影響：火星衝刺、四星在牡羊。

本週火星衝刺，多注意用火安全、避免過於急躁，溝通時當心擦槍走火。四星在牡羊，火能量增強了行動力與衝突的發生，啟動每個人的改變並展開新篇章，為人生局面醞釀新契機。

12星座個別影響：

天秤：事業遇勁敵型貴人，感情說話太犀利易傷人

天蠍：不順之事需果斷止損，感情降溫應即時溝通

射手：困境多半來自心結，感情容易聚焦對方缺點

魔羯：宜展現靈活積極爭取，感情多把握機會溝通

牡羊：人生關鍵期不宜衝動，感情透過溝通瞭解更多

金牛：工作有貴人相助，感情能吸引到理想對象

處女：機會與任務同時湧入，感情桃花多難以抉擇

水瓶：合作要化被動為主動，感情適合主動給關心

雙子：能力受肯定諸事順利，感情多點笑容會更迷人

巨蟹：遇困難任務反證明實力，感情處於主導的一方

獅子：合作對象有規格質量好，感情上適合確認關係

雙魚：人緣人氣持續上升，感情桃花旺慎防爛桃花

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

唐綺陽 星座運勢

延伸閱讀

桃花炸開！4月戀愛運TOP3出爐 這些星座最容易心動脫單

下半年12星座「貴人指數」曝光！射手遇理財貴人、他吃喝玩樂迎來好運

2026年4月運勢出爐！12生肖吉凶全解析 鼠防情變、兔桃花大爆發

3月30日-4月5日唐綺陽星座運勢週報：巨蟹感情太冷靜 射手海外運強

相關新聞

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

清明不只是掃墓，也被不少命理師視為「轉運起點」。塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，今年清明（4/5～4/19）正值陽氣上升，是調整狀態、清理負能量的關鍵時段。只要透過簡單的小儀式，就有機會重新整理氣場，其中屬牛者更被點名，有望迎來一波財運轉強期。

最容易閃婚Top 3生肖...虎馬熱情又大膽、這動物超級浪漫

在愛情中，有些人特別重視緣分與直覺，常在心動的瞬間就決定將感情升華為承諾。根據小孟塔羅雲蔚老師觀察，這類人熱情真摯，勇於追隨內心感受，喜歡享受浪漫氛圍，不願錯過眼前幸福。因此，他們比一般人更容易在短時間內做出閃婚決定，迅速投入一段認真且穩定的關係。

今天「觀音生」！命理師點名3生肖拜完發財 5大禁忌千萬別犯

每年的農曆2月19日是觀世音菩薩的誕辰（俗稱觀音生），今年正巧落在國曆的4月6日。許多信眾會選在這天前往廟宇參拜，祈求平安順遂。對此，清水孟國際塔羅的小孟老師特別分享了祭拜觀音的「5大禁忌」，提醒民眾拜拜時應抱持平常心；他也點名了3個生肖，若在當天誠心祭拜，有望獲得財運加持。

從不誇耀！「三生肖」厲害卻低調…狗深藏不露、蛇看破不說破

你是否曾好奇，哪些生肖天生就擁有過人的才華，卻又習慣默默耕耘、不輕易展現？這篇文章將揭開三個「身懷絕技，深藏不露」的生肖。他們或許不張揚，但其內在的智慧與能力卻深不可測。準備好一探究竟，了解他們是如何在不經意間展現出令人驚嘆的才華嗎？

4月6日-4月12日唐綺陽星座運勢週報：天秤遇勁敵型貴人 雙魚慎防爛桃花

本週火星衝刺，多注意用火安全、避免過於急躁，溝通時當心擦槍走火。四星在牡羊，火能量增強了行動力與衝突的發生，啟動每個人的改變並展開新篇章，為人生局面醞釀新契機。

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

這週誰最有機會荷包滿滿？我們從這週每天的能量，搭配12生肖屬性，幫你找出【血型＋生肖】財運TOP5！五組人這週特別容易遇到好時機、談成好生意、接到好案子，馬上對號入座！快來看看你有沒有上榜，這週的財氣說不定就等著你來接！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。