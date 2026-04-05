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今日「活清明」…清明後陽升陰弱 民俗專家示警：隱藏秘密恐爆開

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
掃墓屬陰陽兩隔有禁忌，建議老幼、孕婦、體弱多病、女婿等5種人不上墳。示意圖／AI生成
掃墓屬陰陽兩隔有禁忌，建議老幼、孕婦、體弱多病、女婿等5種人不上墳。示意圖／AI生成

今天是清明節又稱「活清明」，民俗專家廖大乙說，今年是赤馬年火氣旺，加上清明後陽升陰弱，很多見不得光、暗箭傷人等隱藏秘密之事易爆開，行事應謹慎，尤其馬、鼠、兔、雞4生肖；另，想要轉運招財可多去有綠樹、陽光的地方走走。

廖大乙指出，清明是24節氣中的第5個節氣，代表「萬物潔齊、氣清景明」，且是24節氣中唯一與節日並稱的節氣，因此又稱「活清明」。而今年清明連假，昨天暴雨，今天太陽露臉，方便民眾掃墓祭祖，更建議可把握好天氣外出踏青。

由於，今年是赤馬年火氣很旺，而從清明起陽氣轉強，之後陽升陰弱，很多情勢將快速出現轉變，尤其是過去在隱藏在檯面下、見不得光等隱藏之事易被爆開曝光，躲在暗處罵人、暗箭傷人等行為也容易遭反擊或控告，所以建議行事應謹慎。

廖大乙說，民眾若覺得運勢欠佳，以及犯太歲的馬、鼠、兔、雞4生肖，在清明節氣後行事務必要更加小心謹慎，尤其要多加留意健康和安全，所以建議從今天清明之後，可以多去大樹、陽光的地方走走、曬曬太陽，吸收正能量轉換好氣場。

此外，如果心有所願或倍感運勢不好，可透過簡單儀式幫助自己開運，廖大乙說，行善布施是轉運的不二法則，所以想要開運，不妨自清明起，每天撒7粒米在草叢，連做7天，象徵性的連續布施7天，有助轉運，可能會有意想不到的效果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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