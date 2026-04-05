4月偏財運大爆發 「3生肖」被財神眷顧：買彩券有望中大獎

時序邁入2026年4月，許多人都期盼能在全新的月份迎來好運與財富。對此，《搜狐網》命理專欄特別點名了3個生肖，預測他們在4月份將獲得財神爺的特別眷顧。這3個生肖不僅在投資理財上容易有斬獲，生活周遭更是處處充滿驚喜，甚至連隨手買張彩券都有機會抱回大獎！

Top 3 生肖猴：精準眼光獲利，短線投資迎佳績

屬猴的朋友天生頭腦靈活、反應敏捷，總能迅速捕捉到別人忽略的機會。進入4月後，生肖猴的偏財運顯著攀升，無論是直覺還是決策力都將變得更加精準。專欄建議，這段期間特別適合進行短線操作，或是關注較為冷門、小眾的投資標的，往往能獲得不錯的報酬。此外，多參與社交聚會，也有極高機率結識貴人，獲得合作機會並賺取額外收入。

Top 2 生肖雞：務實耕耘有成，長期理財見豐收

屬雞者向來行事踏實、按部就班。在4月份，他們的財運將進入一段穩定增長的黃金期，雖然不一定有瞬間暴富的戲劇化發展，但過去在職場上的長遠規劃與默默耕耘，都將在這個月轉化為實質的獎金與回報。更令人開心的是，先前投入的理財項目或儲蓄計畫，也有機會在此時迎來意外的豐收，大幅減輕原有的財務壓力。

Top 1 生肖狗：貴人提攜加持，驚喜橫財找上門

屬狗的朋友在4月份堪稱超級幸運星！在強大的貴人運加持下，整體偏財運跟著水漲船高，無論是在工作還是生活中，都容易遇到關鍵人物伸出援手，甚至主動提供利潤豐厚的合作邀約或副業發展機會。專欄也特別指出，屬狗者本月的生活充滿各式各樣的小驚喜，偶爾試試手氣參與抽獎，或是買張彩券，都有極高的機率能天降橫財，享受一夜致富的喜悅。

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