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今天清明掃墓5種人不能去...孕婦紅布裹肚化解、小孩要帶護身符

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是清明節，命理師楊登嵙分享有5種人不適合掃墓的民俗觀念。圖／本報資料照
今天是清明節，命理師楊登嵙分享有5種人不適合掃墓的民俗觀念。圖／本報資料照

今天是清明節，是國人慎終追遠，祭掃墳墓緬懷先人的重要節日，國內外各地民眾早在清明聯結期間，已陸續返鄉祭祖，命理師楊登嵙提醒，清明掃墓是華人民俗傳統，依照民俗習慣，孕婦、7歲下兒童、重病者等5種人，不適合掃墓，雖有民俗方式可化解，仍建議委由親戚向先人稟報即可。

不宜掃墓的5種人，分述如下：

一、孕婦：

墓地多在偏僻地方，甚至地形高低起伏，路面顛簸不平，孕婦行動不方便，萬一跌倒就不好，加上肚子裡的新生命，不適合這麼早就接觸靈魂，若真的要去，建議可在肚子上包裹紅布。

二、7歲以下兒童

7歲以下兒童因容易感受到另一個世界的靈魂而被影響，活蹦亂跳容易跌倒受傷，摸東摸西較易感染汙穢不淨的陰氣，不宜掃墓。

若要參加，則大人應再三叮嚀囑咐7歲以下子女要守規矩，配戴護身符。

三、重症患者不宜掃墓：

重病患者，因免疫力低下，元神氣虛，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。

四、大病初癒：

大病初癒，體質仍虛弱，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。

五、剛結束手術：

剛結束手術的人最需要靜養，墳地細菌多，容易引發傷口感染，不宜前往墓地。

命理師楊登嵙說，上述狀況而無法祭祖掃墓，可以請親戚向祖先稟報即可；如果掃墓中感覺身體不適，最好先到廟宇拜拜後再回家，掃墓回家後身體不適，要到廟裡求淨符淨身，情況嚴重要請法師處理。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

孕婦 清明節 楊登嵙

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