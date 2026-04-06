0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

這週誰最有機會荷包滿滿？我們從這週每天的能量，搭配12生肖屬性，幫你找出【血型＋生肖】財運TOP5！五組人這週特別容易遇到好時機、談成好生意、接到好案子，馬上對號入座！快來看看你有沒有上榜，這週的財氣說不定就等著你來接！

TOP 5：血型O型×屬羊

本週O型屬羊的你們，這週財運走的是慢慢變好的路線，本週前三天可能感覺普通，但越到後面越有感，只要穩穩做好每天的事，週末回頭看會發現收穫比預期多。從事刺青或客製創作的，這週遇到的客人對你的風格認同感高，溝通起來順，談案子不用費太多口舌，收款也不拖。做保險業務的你，這週誠懇的態度讓原本還在觀望的客戶願意點頭，適合主動追進度，對方這幾天的接受度比平常高。投入農業或植栽相關工作的人，這週產品品質穩定，買家詢問情況不錯，出貨順暢、回款也穩。這組合的你們，本週最重要的心態是厚積薄發，不要因為前幾天感覺平淡就鬆懈，後半週才是你真正發力的時間。讓運氣更好的小方法，把家裡玄關或工作桌面整理乾淨，環境清爽了，心情跟狀態都會跟著提升。

TOP 4：血型AB型×屬蛇

本週AB型屬蛇的你們，這週思路特別活，腦子轉得快、靈感也多，適合把過去想了很久卻沒執行的事推出去，成功的機率比平時高。在髮型設計這一行的，這週美感判斷準確，給客人的建議容易被接受，做出來的效果讓對方滿意，回頭客跟口碑介紹的機會增加。從事軟體開發或技術工程的你，這週解決問題的效率高，主管或客戶對你的表現有感，是爭取調薪或談新專案的好時機。帶團的旅遊導遊或領隊，這週跟旅客的互動順，帶團氣氛好，客人滿意度高，口碑跟下次的預約都跟著來。這組合的你們，這週胸有成竹，想法好就要說出來，這週別人願意聽你說話的程度比平時高。讓運氣更好的小方法，下班後去戶外走走，離開辦公室透透氣，讓腦子清空再充電，明天的判斷力更準。

TOP 3：血型B型×屬牛

本週B型屬牛的你們，這週人際關係特別順，跟誰說話都聊得來，這種好人緣這週直接變成賺錢的機會。從事攝影工作的，這週跟客戶溝通特別順暢，拍出來的成果容易讓對方滿意，收尾款不拖拉，客戶還會主動幫你介紹新案子。在藥局或藥師崗位工作的你，這週跟患者的互動品質高，細心的說明讓對方感到安心，回購跟加購的機會比平時多。做理財規劃或財務顧問的人，這週給出的建議容易讓客戶點頭，對方信任感夠，後續合作的意願高。這組合的你們，這週財運的關鍵在人，廣結善緣，你跟越多人保持良好互動，賺錢機會就越多。讓運氣更好的小方法，本週主動約一個久沒聯繫的朋友或前同事敘舊，說不定就帶來一個你沒想到的合作機會。

TOP 2：血型A型×屬猴

本週A型屬猴的，你們這週賺錢的節奏穩，不是那種突然爆發的類型，而是每天都有小進展、慢慢累積起來的踏實感。在餐飲廚師這一行的，這週對食材跟口味的掌握特別精準，新嘗試的菜色容易獲得好評，老闆看在眼裡，獎勵自然跟上。從事法律或專業諮詢的你，這週邏輯思維清晰，幫客戶分析問題的切入點很準，對方信任度高，案件處理起來也比平時順。做網路銷售或電商的人，這週選品眼光不錯，主推的商品詢問量增加，出貨量比上週好，利潤穩定往上走。這組的你們，本週靠的是持之以恆的穩健步調，每天做好手邊的事，週末回頭看會發現累積的成果比想像中多。讓運氣更好的小方法，這週多喝溫開水、保持規律作息，狀態好了做什麼都更有效率。

TOP 1：血型O型×屬雞

本週O型屬雞的，你們這週狀態很好，做事俐落、判斷準確，遇到機會也知道怎麼把握，整體來說是五組人裡面最順的一組。從事水電工程的，這幾天工作上的配合度高，客戶溝通順暢，案子談起來不費力，做完收款也不拖拉，是很適合衝業績的一週。在行銷企劃領域工作的你，這週提出的想法容易獲得認可，跟客戶或主管開會的結果比預期好，有提案機會就把握。診所或醫療相關工作的牙醫師或醫療人員，這週患者的信任感高，服務口碑容易在這時候傳出去，轉介紹的機會自然增加。你們這組的朋友，本週就是一鳴驚人，平常累積的實力這週有機會讓別人看見。讓運氣更好的方法：每天出門前給自己一個清楚的目標，有方向才能把好運用在刀口上。

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