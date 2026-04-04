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祭祖也能添財旺運！命理師分享清明必做3事：不只是掃墓
清明連假即將到來，許多人會提早回故鄉祭祖，祈求能獲得祖先庇護。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享祭拜祖先時能獲得好運的3個方法，幫助你掃墓時能添德更添財。
一、家中也要拜拜
清明節要不要拜神主牌位？很多人以為有去掃墓就好，回家就不用拜拜了，其實不是這樣。俗話說人有三魂七魄，一魂跟著屍骨走，也就是到墓地；另一魂就是跟著我們回家的部分，也就是家中的神主牌，所以掃完墓後也要記得拜家裡的牌位。
此外掃墓可以在清明節前十天或後十天掃，一共二十天，不用一定要在4月5日當天，這樣就不用人擠人了。
二、買一對鮮花和一顆南瓜
如果想要生兒子，可以將鮮花和南瓜放在家中的神桌上，代表瓜瓞綿綿。記得花一定要買全開的，不要買含苞待放的，南瓜裡面有籽，代表求子的願望。另外如果有兒女也可以這樣擺，能夠讓兒女的事業更發達。
三、掃完墓到廟裡參拜
掃完墓回家途中，不要直接回家，記得去土地公廟或城隍廟參拜，並添香油錢，能夠讓我們功德更加圓滿，增加子孫後輩們的好運。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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