殺破狼週運勢／雙子荷包很飽滿 巨蟹承接重要職務

殺破狼2026年4月13日～4月19日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，手上開始有案子進來，或被交付新的任務，某些白羊座會在此時轉換職務。新月期間，可許下各種不同的願望，可獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星與天王星齊聚金錢宮位，會有外快收益進帳，對於改善經濟狀況不無小補。某些白羊座則是發現很久沒用的戶頭存下了不少錢，足夠你過很多天好日子。

感情運方面，新月發生在命宮，與海王星齊聚，與喜歡的人會有許多互動的機會，關係有些曖昧。新月期間，可許下與感情有關的願望，會獲得新月能量的祝福。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在命宮，水星亦進入命宮，與火星、土星、海王星齊聚。當心吃壞肚子，罹患腸胃炎，容易著涼感冒或受到病毒感染，引發呼吸系統不適，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，並留意慢性疾病的威脅。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，同時金星在命宮行進，會對暗戀的對象表示好感，對方似乎也不討厭你，但也沒正面回應。新月期間，可許下對情感、靈魂伴侶方面的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，再困難的問題，都能靠著強烈的意志力完成，很有成就感。創業中的金牛座，校長兼撞鐘，減低人事成本，雖然辛苦，但事業漸漸有成，會覺得值得。

本週須注意的部分

健康運方面，金星與天王星齊聚命宮，當心著涼感冒，或病毒感染，造成喉嚨嚴重失聲，扁桃腺發炎。太陽、火星、水星、土星、海王星齊聚精神宮位，情緒壓力很大，經常睡不好，常感到憂鬱，容易罹患心理方面的疾病。

交通運方面，木星在交通宮位行進，被開罰單的機率特別高，亦容易與人發生行車糾紛，即便搭乘大眾運輸工具，也可能遇到蠻橫不講理的人，要與你爭座位，需注意交通安全。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，水星亦進入人際關係宮位，與火星、土星、海王星齊聚，會有許多交際應酬的邀約，會因此認識許多新朋友，新月期間，可許下與人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運佳，在遠行宮位的冥王星相位良好，一個人獨自旅行，會挑戰難度較高的方式，以步行或騎車的方式深入探索一些偏遠區域，受到許多人幫助，這會是你感到最有價值的部分。

金錢運方面，在金錢宮位的木星相位良好，努力工作會有額外的加給，或是加班費用，荷包因此很飽滿。某些雙子座會出清掉過去收集的一些稀有商品，可賺到不少現金。

本週須注意的部分

感情運方面，金星與天王星齊聚在心靈宮位，會喜歡上週遭的人都不認同的人物，覺得對方的思考方式很前衛，或是身份有些特殊，使你只敢遠遠望著對方，暗戀著他。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，與水星、火星、土星、海王星齊聚，會承接一個重要的職務，挑戰性極高，使你產生鬥志。新月期間，可許下與事業、工作、成就相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星與天王星齊聚人際關係宮位，相位良好，會交到十分特殊的新朋友，他的思考方式很特別，會對這個人產生好奇。某些巨蟹座則是常常跟ＡＩ聊天，可以給你滿滿的情緒價值。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，會繼承長輩留下的一筆資產，雖然價值不高，但你守護的是回憶。有投資習慣的巨蟹座，用定期定額、風險相對低的方式投資理財，逐漸累積了不少財富。

本週須注意的部分

健康運方面，木星在命宮行進，經常熬夜或飲酒，需特別注意肝功能的問題。代謝狀況變差，容易發福。冥王星在疾厄宮位行進，泌尿系統較弱，多攝取水分，不要憋尿，注意私密處的清潔與保養，避免發炎。

獅子座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，與水星、火星、土星、海王星齊聚，正在準備出國唸書、移民、工作的資料，想到海外發展。某些獅子座則是有出國旅行的計畫。新月期間，許下與遠行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星與天王星齊聚在志業宮位，因為危機處理能力得宜，受到上司肯定。某些獅子座承接一個光鮮亮麗的任務，需要與知名廠商或人物合作，相對而言，挑戰性也較高，有許多事務都要機警處理。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，經過許多風風雨雨，伴侶始終不離不棄，這樣的人難能可貴，你會更加珍惜。某些獅子座的另一半總是管太多瑣碎的事情，覺得不自由，但缺了他什麼事都做不好。

本週須注意的部分

健康運方面，木星在心靈宮位行進，很多事不如自己所願，情緒總是抑鬱，找不到出口宣洩，當心憂鬱症或各種心理疾病纏身。某些獅子座會特別需要找尋答案，需要心靈層面的引導者，但也要當心被詐騙或被人利用。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，與水星、火星、土星、海王星齊聚，有投資習慣的處女座，適合重新佈局，逢低買進，長線經營，資產會逐漸增加，新月期間，許下與投資理財、債務、財務有關的願望，可獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，金星與天王星齊聚遠行宮位，相位良好，隨性的買了便宜的機票，出發到一個陌生的城市隨意逛逛，受到特別的禮遇，處處充滿驚喜，玩得十分愉快。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與在海外宮位的金星有良好連結，與海外人士有許多交流的機會，可因此交到許多外國朋友。某些處女座則是在異鄉受到當地人幫助，覺得很感恩。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，並與水星、火星、土星海王星齊聚，當心吃壞肚子、罹患腸胃炎。容易著涼感冒，造成呼吸系統不適。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。慢性疾病纏身，需要花很多時間治療。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與水星、火星、土星、海王星齊聚，與喜歡的人在此時確認彼此心意，決定交往。新月期間，可許下與情感關係有關的願望，可受到祝福。

金錢運方面，金星與天王星齊聚在財務宮位，消費時善用會員資格或信用卡點數，價格可獲得優惠。有投資習慣的天秤座，短線操作得宜，在相對高點獲利了結，收入增加。

工作運方面，在志業宮位的木星相位良好，轉換新的職務順利，職場相對友善，會慶幸自己做對了決定。工作穩定的天秤座，在職場表現優異，職務獲得升等，成為管理職。

本週須注意的部分

健康運方面，天王星與金星齊聚疾厄宮位，當心著涼感冒，或病毒感染，造成喉嚨失聲，扁桃腺也容易發炎。某些天秤座內分泌失調，可能長出疹子，或是外觀浮腫，需特別注意飲食與作息。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，與水星、火星、土星、海王星齊聚，會承接一個重要任務，或是轉換到新的單位，開始忙碌的生活。新月期間可許下工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助，

感情運方面，天王星與金星齊聚感情宮位，喜歡的人會給你意外的驚喜，兩個人關係因此更進一步。單身的天蠍座，會被意想不到的對象告白，而試著跟對方交往看看。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，在海外留學、打工渡假、交換學生、移民、外派工作的天蠍座，發展順利，會想長期居留在海外。某些天蠍座則是不斷地在世界各地旅行，生活愜意。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在健康宮位，並與水星、火星、土星海王星齊聚，容易吃壞肚子，罹患腸胃炎。當心著涼感冒，造成呼吸系統不適。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。工作有過勞的傾向，引發慢性疾病纏身。

射手座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與水星、火星、土星、海王星齊聚，與喜歡的人互訴衷曲，雙方決定正式交往。新月期間可許下與戀愛、小孩、寵物、娛樂、追星相關的願望，會獲良好的能量祝福。

工作運方面，金星與天王星齊聚工作宮位，會接受一個光鮮亮麗的任務或案子，與知名人物或廠商合作，需要有極佳的危機應變能力，受到許多人看好，執行得很順利。

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，家族或長輩留下一筆資產，放在戶頭定存可收到許多被動收益。有投資習慣的射手座，手上標的還在相對高點，此時出脫尚可獲利了結。

本週須注意的部分

交通運方面，冥王星在交通宮位行進，被開罰單的機率較高，並要當心與人發生行車糾紛，需要花較長的時間釐清肇事責任。某些射手座的交通工具報廢後，改換大眾運輸系統代步，還不太習慣。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與水星、火星、土星、海王星齊聚，會想購買房產或是搬家，此時會遇到條件良好的物件，並很快搬進新居。新月期間，可許下與家宅相關的願望會有良好的能量幫助。

感情運方面，金星與天王星齊聚在感情宮位，與意想不到的人交往，兩個人的相處意外和諧，目前還在熱戀階段。在感情宮位的木星相位良好，感情穩定的摩羯座，目前正在進入婚姻關係的階段。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，對於每個月的收入都能合理分配，並存下一筆錢。某些摩羯座則是會瘋狂收集稀有的昂貴商品，換算價值會是可觀的數字。

本週須注意的部分

無。

水瓶座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，與水星、火星、土星、海王星齊聚，會下定決心學習一個新的知識或技術，並找到優秀的指導者。新月期間，可許下與學習、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，新月發生在面試宮位，同時木星在工作宮位行進，轉換跑道面試運極佳，會同時被好幾個單位錄取。工作穩定的水瓶座，職務可獲得升遷。新月期間，可許下與轉換工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，金星與天王星齊聚在家宅宮位，終於斷捨離一些用不上的雜物，居住空間清爽許多，某些水瓶座則是會購買新的傢俱，或是電器用品，生活因此煥然一新。

本週須注意的部分

交通運方面，新月發生在交通宮位，與水星、火星、土星、海王星齊聚，交通工具故障頻頻，需要換新車了。這段時間當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，皆需注意安全。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，與水星、火星、土星、海王星齊聚，某筆外快酬勞進帳，為數不少，足以讓你吃些美食，買些小廢物，新月期間，可許下與金錢、物質有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星相位良好，與喜歡的人正在熱戀中，相處愉悅，感到幸福。感情穩定的雙魚座，正在備孕或已經懷孕，即將有屬於自己的愛情結晶。

旅遊運佳，金星與天王星齊聚旅遊宮位，入住設備較佳的旅店，或是搭乘郵輪或觀光火車，享受高級的設施。某些雙魚座則會因為特殊身份，獲得服務升等的禮遇，感到很幸運。

本週須注意的部分

健康運方面，冥王星在心靈宮位行進，情緒容易憂鬱，對於很多事情過於執著，罹患憂鬱症或心理疾病的機率較高。某些雙魚座則是感知能力較強，容易遇到一些不可思議的事件，盡量不要去氣場不好的地方。

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