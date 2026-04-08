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【塔羅測驗】最近的你 需要來一趟療癒的小旅行？

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塔羅：最近的你，需要來一趟療癒的小旅行？(圖片來源：Shutterstock)
塔羅：最近的你，需要來一趟療癒的小旅行？(圖片來源：Shutterstock)

有時候被生活繁忙瑣碎的事，搞得暈頭轉向，覺得身心俱疲。你知道你的心有多疲累？多需要抒壓放鬆一下嗎？現在，就選張塔羅牌，讓科技紫微網來為你占卜，看看最近的你，需要什麼樣的療癒小旅行！

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「最近我需要來一趟療癒的小旅行？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

選牌1：皇后（逆位）

圖片來源：科技紫微網

疲勞指數：40%

選到這張牌的你，最近有點想犒賞忙碌的自已。其實偶爾放縱一下，把自己打扮的美美的，去逛個街、吃頓好的、買個過去想買，卻一直捨不得下手的物件，對自己好一點，會讓心情變得更加輕鬆美麗喔！

選牌2：皇帝（逆位）

圖片來源：科技紫微網

疲勞指數：70%

選到皇帝牌逆位，代表你目前的生活模式，太過於緊繃，因為有責任感的你，會將很多事情都攬在自己身上，建議你暫時放下手邊的工作，隨興地替自己安排一趟兩天一夜的小旅行，當你放鬆了，在你身邊的人也不會感到壓迫，自然就能讓一切變得更和諧。

選牌3：戰車

圖片來源：科技紫微網

疲勞指數：60%

選到這張牌的你，最近你的步調有點過快，壓得自己喘不過氣來，建議你將這股精力，投入於運動健身之中，不僅能讓你保持心情穩定，頭腦也會更清楚，調整步伐後，相信在處理大小事情，也會更加事半功倍。

選牌4：審判

圖片來源：科技紫微網

疲勞指數：50%

選到審判牌的你，最近被禁錮在舊有的思維裡，做起事顯得來綁手綁腳，建議跳脫出框架，去看看展覽、電影，或挑選幾本好書來閱讀，當你的內心激盪出新的火花，所看見的眼界會變得不同，路也會走得更寬廣。

選牌5：命運之輪

圖片來源：科技紫微網

疲勞指數：30%

選到這張牌的人，不大需要刻意安排旅行，只需隨處走走散散步，就能讓自己感到輕鬆自在。拋下平時走慣的回家路線，換一條路走，也許會有出奇不意的小驚喜在等著你，比如：有可能在路上撿到錢、刮刮樂中獎等等的小確幸。

選牌6：節制（逆位）

圖片來源：科技紫微網

疲勞指數：80%

抽到節制牌逆位，代表你最近有操勞過度的現象，與人的溝通也容易有爭執，建議你可以安排一趟飛往鄰近國家，幾天的小旅行，將這些紛紛擾擾都拋緒腦後，好好度個假，你將發現轉換個環境，心情沉澱之後，處理事情會變得更有效率。

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塔羅

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