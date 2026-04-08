【塔羅測驗】最近的你 需要來一趟療癒的小旅行？
有時候被生活繁忙瑣碎的事，搞得暈頭轉向，覺得身心俱疲。你知道你的心有多疲累？多需要抒壓放鬆一下嗎？現在，就選張塔羅牌，讓科技紫微網來為你占卜，看看最近的你，需要什麼樣的療癒小旅行！
占卜規則：
1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。
2、在心中默念：「最近我需要來一趟療癒的小旅行？」
3、憑直覺選擇下面一張牌。
圖片來源：科技紫微網
占卜結果：
選牌1：皇后（逆位）
圖片來源：科技紫微網
疲勞指數：40%
選到這張牌的你，最近有點想犒賞忙碌的自已。其實偶爾放縱一下，把自己打扮的美美的，去逛個街、吃頓好的、買個過去想買，卻一直捨不得下手的物件，對自己好一點，會讓心情變得更加輕鬆美麗喔！
選牌2：皇帝（逆位）
圖片來源：科技紫微網
疲勞指數：70%
選到皇帝牌逆位，代表你目前的生活模式，太過於緊繃，因為有責任感的你，會將很多事情都攬在自己身上，建議你暫時放下手邊的工作，隨興地替自己安排一趟兩天一夜的小旅行，當你放鬆了，在你身邊的人也不會感到壓迫，自然就能讓一切變得更和諧。
選牌3：戰車
圖片來源：科技紫微網
疲勞指數：60%
選到這張牌的你，最近你的步調有點過快，壓得自己喘不過氣來，建議你將這股精力，投入於運動健身之中，不僅能讓你保持心情穩定，頭腦也會更清楚，調整步伐後，相信在處理大小事情，也會更加事半功倍。
選牌4：審判
圖片來源：科技紫微網
疲勞指數：50%
選到審判牌的你，最近被禁錮在舊有的思維裡，做起事顯得來綁手綁腳，建議跳脫出框架，去看看展覽、電影，或挑選幾本好書來閱讀，當你的內心激盪出新的火花，所看見的眼界會變得不同，路也會走得更寬廣。
選牌5：命運之輪
圖片來源：科技紫微網
疲勞指數：30%
選到這張牌的人，不大需要刻意安排旅行，只需隨處走走散散步，就能讓自己感到輕鬆自在。拋下平時走慣的回家路線，換一條路走，也許會有出奇不意的小驚喜在等著你，比如：有可能在路上撿到錢、刮刮樂中獎等等的小確幸。
選牌6：節制（逆位）
圖片來源：科技紫微網
疲勞指數：80%
抽到節制牌逆位，代表你最近有操勞過度的現象，與人的溝通也容易有爭執，建議你可以安排一趟飛往鄰近國家，幾天的小旅行，將這些紛紛擾擾都拋緒腦後，好好度個假，你將發現轉換個環境，心情沉澱之後，處理事情會變得更有效率。
【延伸閱讀】
【科技紫微網 】
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。