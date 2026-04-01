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前途大好！四星座2026有望升官加薪 天蠍逆境翻身、他獲得主管賞識

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族表現優秀，拿到獎金示意圖。圖／AI生成
圖為上班族表現優秀，拿到獎金示意圖。圖／AI生成

職場壓力不小，但有些人卻能越挫越強。搜狐網分享，2026年戰勝職場壓力，有望迎來升級加薪的四個星座。他們憑藉穩定實力與抗壓特質，逐步走出低潮，不僅工作表現被看見，財務狀況也同步改善，甚至有望迎來升職加薪的關鍵轉機。

摩羯座／堅持努力 主管肯定

摩羯座向來踏實穩重，面對壓力多半選擇默默承擔，將挑戰轉化為成長動力。過去累積的實力，在2026年逐漸發酵，工作表現受到肯定，容易獲得主管賞識，升遷與加薪機會接連出現，職場地位穩步提升。

金牛座／穩定累積 正偏財旺

金牛座重視實際成果，即使面臨壓力，仍能按部就班前進。2026年正財收入隨工作穩定提升，偏財運也有所斬獲，有機會透過投資或副業增加進帳，整體財務逐步轉強，生活品質明顯改善。

天蠍座／逆境突圍 事業爆發

天蠍座擅長在壓力中冷靜應對，越是困難越能激發潛力。2026年職場將迎來轉折點，憑藉敏銳判斷與果斷行動抓住機會，不僅事業出現突破，收入也同步成長，逐漸擺脫過往壓力。

獅子座／主動出擊 收入攀升

獅子座具備領導力與行動力，面對挑戰多半主動出擊。今年運勢看漲，在團隊中表現亮眼，帶出成績後更容易獲得獎勵與升遷機會，隨著事業發展，收入水準也跟著提升，邁向更穩定的生活狀態。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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