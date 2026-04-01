超簡單ATM就能做！清明開運存錢法…補滿一整年財庫

4月5日清明節是春日重要節氣之一，此時氣溫回暖、萬物萌發、雨水漸多，正是農耕播種的好時機。清明節是慎終追遠的日子，有掃墓祭祖習俗，不少人也會趁著春日到戶外踏青放風箏(象徵放掉晦氣)，食物方面，則要吃潤餅應景。

命理師王老師分享影片，清明節不只要掃墓，其實也是招財補庫的大好時機。古人說「「清明前後，種花點豆」，清明也是春耕播種好時機，此時存錢等於為財庫播種。且清明屬於辰月(農曆三月)，在卦象上陽氣極盛，趁著這天存錢，象徵財富會跟著清明陽氣破土而出。

王老師建議，清明節當天可以找一台ATM，選擇吉時(上午九時到下午五時)存入任意金額，一邊存錢，一邊默念「五陽五方財，財種入我庫，乾元亨利貞」。清明存錢補財庫，就能招來一整年財運，快試試吧！

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