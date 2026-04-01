快訊

擎羊星報到！「四大生肖」當心衝動破財、冷靜才能找到方向

上次花7年才退完…川普1660億美元關稅退款要來了 新系統審查恐花45天

是戰是和？白宮發言人：川普將就伊朗局勢發表全國談話

聽新聞
0:00 / 0:00

超簡單ATM就能做！清明開運存錢法…補滿一整年財庫

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為清明節當天用ATM存錢示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為清明節當天用ATM存錢示意圖。圖／聯合報系資料照片

4月5日清明節是春日重要節氣之一，此時氣溫回暖、萬物萌發、雨水漸多，正是農耕播種的好時機。清明節是慎終追遠的日子，有掃墓祭祖習俗，不少人也會趁著春日到戶外踏青放風箏(象徵放掉晦氣)，食物方面，則要吃潤餅應景。

命理師王老師分享影片，清明節不只要掃墓，其實也是招財補庫的大好時機。古人說「「清明前後，種花點豆」，清明也是春耕播種好時機，此時存錢等於為財庫播種。且清明屬於辰月(農曆三月)，在卦象上陽氣極盛，趁著這天存錢，象徵財富會跟著清明陽氣破土而出。

王老師建議，清明節當天可以找一台ATM，選擇吉時(上午九時到下午五時)存入任意金額，一邊存錢，一邊默念「五陽五方財，財種入我庫，乾元亨利貞」。清明存錢補財庫，就能招來一整年財運，快試試吧！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

清明節 存錢 祭祖 掃墓

延伸閱讀

清明掃墓注意...5種人不上墳 1招開運保家族興旺

清明掃墓拜錯時間也枉然？命理師警告「罡塞鬼戶時」…拜祖先恐吃不到

沒小孩先存冥國帳戶？梁文傑祭祖燒紙錢給自己 命理師：如同自認無法投胎

清明掃墓懶人包…時間重點一次看！「4生肖」早去早回、別吃供品

相關新聞

超簡單ATM就能做！清明開運存錢法…補滿一整年財庫

4月5日清明節是春日重要節氣之一，此時氣溫回暖、萬物萌發、雨水漸多，正是農耕播種的好時機。清明節是慎終追遠的日子，有掃墓祭祖習俗，不少人也會趁著春日到戶外踏青放風箏(象徵放掉晦氣)，食物方面，則要吃潤餅應景。

2026年4月運勢出爐！12生肖吉凶全解析 鼠防情變、兔桃花大爆發

進入4月份後，春意更濃，部分生肖會迎來新的機會與轉變，讓自己步步高升，而有些人則需要保持穩定與耐心，才能克服困難和挑戰，一起來看看，十二生肖在新的月份裡，運勢將如何發展。

愚人節快樂！這些星座「開不起玩笑」別惹…巨蟹一言不發、他恐當場翻臉

今天4月1日是愚人節，有五大星座開不起玩笑，最好不要鬧他們，場面恐變很尷尬。

數錢數到手軟！4月財運爆棚TOP5星座 射手動起來、第一名直接大翻身

春天來到四月，萬物復甦的同時，你的荷包是不是也準備好跟著迎來一波大爆發了呢？這個月整個大環境的經濟氛圍出現了奇妙的化學變化，有些人只要順著這股氣勢，就能輕輕鬆鬆讓存款數字往上狂飆！不論你是想靠努力工作加薪、期待投資理財帶來驚喜，還是出差旅遊順便把錢賺回家，這個月都有幸運兒能精準掌握賺錢的通關密語。準備好迎接鈔票數到手軟的日子了嗎？快來看看這份熱騰騰的四月財富吸金榜單！

擎羊星報到！「四大生肖」當心衝動破財、冷靜才能找到方向

在紫微斗數中，擎羊星被看作帶有強烈衝擊力的星曜，讓事情猝不及防，並伴隨著衝突和代價。紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，丙午年擎羊星將影響四個生肖財運，他們在金錢流動上，容易太過衝動讓荷包失控，也可能收支計畫大亂，或是投資遭遇阻礙，建議要冷靜應對。

清明掃墓注意...5種人不上墳 1招開運保家族興旺

4月5日是清明節，周五（3日）就迎來4天連假，不少民眾會返鄉掃墓。民俗專家廖大乙提醒，掃墓仍屬陰陽兩隔有禁忌，建議老幼、孕婦、體弱多病、女婿等5種人不上墳；最好家族同行表團結同心，祖先開心，有助開運保家族興旺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。