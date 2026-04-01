2026年4月運勢出爐！12生肖吉凶全解析 鼠防情變、兔桃花大爆發

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聯合新聞網／ 非貓不可
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進入4月份後，春意更濃，部分生肖會迎來新的機會與轉變，讓自己步步高升，而有些人則需要保持穩定與耐心，才能克服困難和挑戰，一起來看看，十二生肖在新的月份裡，運勢將如何發展。

屬鼠人

本月屬鼠人在工作方面，可能迎來新的機會或合作計畫，只要能夠保持細心與耐心，事情就能順利進行，而人際關係上也很不錯，能跟同事保有良好的互動，但須注意感情關係，別因為過於忙碌，而忽略的身邊的人。

屬牛人

本月屬牛人，工作上可能會面臨一些細節需要處理，或是突發性狀況，必須多額外的時間處理，記得不要逞強，如果難以突破，要趕快找人幫忙，才能順利化解，健康上要多注意心血管疾病，可別吃太多油膩的食物。

屬虎人

本月屬虎人，財運方面屬於穩定狀態，正財收入平穩，但偏財運較弱，不宜冒險投資，尤其投機性質的，一定要盡量避免，才不會造成破財，工作上可能會出現新的任務或責任，壓力略有增加，但正好也是展現能力的時候。

屬兔人

本月屬兔人，感情方面，單身者桃花運逐漸增加，容易在朋友聚會或活動中認識新對象，若有伴侶的人，感情溫馨，彼此關係穩定，本月在工作上，若有新的計畫或想法，可以嘗試推動，會有很不錯的成果。

屬龍人

本月屬龍人，工作方面可能遭遇到計畫進度緩慢，或溝通上產生問題，建議保持穩定心態，不必過於焦慮，只要透過冷靜的處理，情況自然會逐漸改善，健康方面需注意情緒壓力，透過適度休息，有助於恢復精力。

屬蛇人

本月屬蛇人，財運上有些偏財，能獲得額外收入，可以嘗試一些投資，但須保持理性，不要過於貪心，就能讓自己的財庫，再多添一筆，感情上要多注意對方的情緒，多點關懷，才不會讓感情產生裂痕。

屬馬人

本月屬馬人，是一個變動較多的月份。工作上可能會遇到新的挑戰或環境調整，需要保持靈活與適應能力，雖然過程較為忙碌，但也能從中獲得新的經驗和增強戰鬥力，財運多來自正財，好好努力，就會得到對等的回報。

屬羊人

本月屬羊人，財運方面較為平穩，但仍需注意日常開銷管理，別因為一時衝動，而花費了太多，尤其在購物上，一定要多加節制，工作方面雖然進展不算快速，但整體節奏仍然穩定，有空多幫助他人，能帶來更多貴人。

屬猴人

本月屬猴人，是充滿活力的一個月，工作方面靈感增加，能夠提出新的想法，並得到上司認可，但仍記得要保持行動力和續航力，才能將成果發揮到最大直，健康方面需注意睡眠品質，早睡早起，精神才會飽滿。

屬雞人

本月屬雞人，財運方面較為波動，因此在投資上要格外小心謹慎，不適合高風險投資，須以保守為主，最好多加觀望，不要輕易入場，感情上發展旺盛，能吸引異性的注意，但記得保持大方，才能拉近彼此距離。

屬狗人

本月屬狗人，需多注意交通安全，尤其是開車或騎車的朋友，千萬不要搶快，輕則收到舉發罰單，重則恐有血光意外，應謹記安全至上，工作上會有新的任務接手，只要保持認真的態度，就會有很不錯的表現。

屬豬人

本月屬豬人，工作方面的人際關係相當不錯，與同事或合作夥伴間相處融洽，很多事情都能順利推進，讓你如魚得水，在情感上對於喜歡的對象，可以勇敢表示或接近，有機會譜出一段新戀情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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