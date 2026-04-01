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愚人節快樂！這些星座「開不起玩笑」別惹…巨蟹一言不發、他恐當場翻臉

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
圖為發脾氣示意圖。圖/ingimage
圖為發脾氣示意圖。圖/ingimage

今天4月1日是愚人節，有五大星座開不起玩笑，最好不要鬧他們，否則場面恐變很尷尬。

第五名 魔羯座／那麼相信你 居然耍我

與其開魔羯的玩笑，不如直接說笑話給魔羯聽就好。魔羯座很單純沒心機，做事認真又有點嚴肅，所以很容易相信別人，包括玩笑話。而讓魔羯座受不了的是最信任的人，居然也來開玩笑，來捉弄他，當他相信的時候，卻被告知這只是開玩笑，小心被翻白眼。而且大部份時間都在想著重要的事情，心裡盤算著某個計畫，突然被攪局，差點讓魔羯理智線斷掉。

第四名 巨蟹座／被冒犯了 一言不發

整巨蟹座的時候，請先想好一套說詞，免得尷尬收場。巨蟹個性很正經、敏感又有點老派，而且有時候還蠻遲頓的，而他們自己也不懂得該做什麼反應，常常當下沒什麼反應，因此覺得被冒犯了，就悶在心裡不開心，讓旁邊的人也不知道該做什麼回應，頓時鴉雀無聲。下次現場記得安插幾個反應好的人，這樣才能隨時救援，避免草草收場。

第三名 處女座／一直糾結是不是玩笑話

想整處女座，恐怕沒能逃過處女座的眼力，小心被反整。思維清晰、觀察力細膩，連小細節都不放過的處女座，看待事情其實很用心，加上處女座的個性本質比較沒有自信，所以會常感覺不安，因此就算是玩笑話，也會當真，而且會一直鑽牛角尖，覺得別人到底用意是什麼，想到年底都還在想，甚至懷疑真的只是玩笑話嗎？小心因此傷了處女座的心。

第二名 金牛座／自尊心高 不能忍被嘲笑

金牛座若對面自己不喜歡的事，不會立刻翻臉，因為他們很能忍，所以若不了解身邊金牛朋友的個性，就別開玩笑了。金牛的自尊心高、脾氣蠻大的，再加上耿直還有對事情有個防備心，常被你說出口的「嘲笑」給刺傷了自尊心。若想對金牛來點娛樂開玩笑，首先要注意原則問題，他們的接受範圍其實不大，尺寸拿捏要適當，別玩笑過頭了，小心被牛角剌傷。

第一名 天蠍座／雷點很多 恐當場翻臉

開玩笑這回事，請各位自動略過天蠍座，就算天蠍說沒關係，那真的只是場面話而已。天蠍座重隱私愛面子，很多事情都不讓別人知道，偏偏開玩笑的點，卻是他最在乎的，而他在乎的事卻又非常多，所以常會踩到他的地雷，這會讓他氣到翻臉，這時候愛記仇的特性就出現了，等時機到就會反撲報仇。簡單說就是你讓他沒面子，所以天蠍不開心啦！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 愚人節

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