清明掃墓注意...5種人不上墳 1招開運保家族興旺

4月5日是清明節，周五（3日）就迎來4天連假，不少民眾會返鄉掃墓。民俗專家廖大乙提醒，掃墓仍屬陰陽兩隔有禁忌，建議老幼、孕婦、體弱多病、女婿等5種人不上墳；最好家族同行表團結同心，祖先開心，有助開運保家族興旺。

廖大乙指出，清明慎終追遠懷念已逝先人，但掃墓跟參加喪禮一樣，陰陽兩隔，應遵守禁忌，馬、鼠、兔、雞4生肖犯太歲時運低，若要掃墓建議利用上午時間；年逾八旬的長輩、幼童、孕婦、體弱多病者及女婿等5種人則建議不要上墳。

隨時代演進，不少人會利用清明連假出遊，因此可能提早或延後掃墓祭祖，然掃墓時間雖可依自身時間提前或延後，但要注意若清明前無法掃墓，記得先虔敬告知祖先，且在端午節前完成，更重要的是，最好是家族親人同行一起掃墓。

廖大乙說，清明掃墓祭祖是要後代子孫團聚緬懷祖先，因此在掃墓時家族同行展現後代子孫關係和諧、團結同心，祖先看了自然會高興，有助子孫開運、保家族興旺。反之，若是抱持「先掃先得福氣」想法，祖先恐怕是不會獨厚自私的子孫。

在掃墓祭祖的供品上，除了可以準備祖先生前喜愛的食品點心，也能準備「三陽」橘子、蘋果、白煮蛋，尤其白煮蛋在拜完後直接分給在場親友，現場剝殼吃掉，碎蛋殼丟進垃圾袋，象徵重新脫殼、金蟬脫殼，能夠祛厄，有助開運招財。

此外，忌諱「三陰」芭樂、番茄、李子，前兩者為多籽水果，習俗上不潔對神明和祖先不敬，李諧音「離」象徵分離，團聚祭祖不宜使用；另香蕉、梨子也最好也避開；還有掃完墓就直接離開，千萬別說「再見」，以免吸引好兄弟跟回家。

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