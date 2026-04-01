擎羊星報到！「四大生肖」當心衝動破財、冷靜才能找到方向

在紫微斗數中，擎羊星被看作帶有強烈衝擊力的星曜，讓事情猝不及防，並伴隨著衝突和代價。紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，丙午年擎羊星將影響四個生肖財運，他們在金錢流動上，容易太過衝動讓荷包失控，也可能收支計畫大亂，或是投資遭遇阻礙，建議要冷靜應對。

生肖馬／太衝動易破財 要停看聽

馬天生行動派，遇到財務機會常一股腦就衝，判斷上容易過於衝動。2026年馬可能會碰上幾次重要的投資或支出選擇，看似好機會，其實暗藏風險。建議要更謹慎，將衝勁轉成行動力，反而有機會找到新的財務突破口。

生肖虎／職場波動 轉壓力為機會

2026年虎的財運很容易受職場波動牽動，擎羊星帶來競爭和壓力，職場制度變動、工作任務增加或爆發衝突，虎可能工作變多，常常加班卻沒有加薪。但好消息是擎羊星讓虎更敢拚，只要把壓力當作磨練，動盪之後會有回報，也可能得到更重要的職位。

生肖牛／人情留界線 避免長期損失

2026年牛的財務狀況常和人際關係糾結，要多注意金錢往來的界線。當牛與人合作或幫助朋友時，可能因為利益糾紛或觀念差異，為牛帶來額外支出。牛要學會檢視人際關係，在情義與理性間找到平衡點，才能守護自己荷包安全。

生肖狗／突發支出多 一直換設備

狗2026年的金錢波動很直接，就是各種設備損壞、家庭責任增加，或臨時有投資需求，打亂了財務計畫。雖然表面看像破財，但其實這些支出多為必要的修補與更新，早點處理，才能避免更大的長期損失。

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