快訊

是戰是和？白宮發言人：川普將就伊朗局勢發表全國談話

巴菲特憂銀行體系「劇院失火」恐慌重演 加碼示警伊朗核武將引發災難

今鋒面挾雷雨南下 清明連假另一鋒面影響周六全台有雨

聽新聞
0:00 / 0:00

擎羊星報到！「四大生肖」當心衝動破財、冷靜才能找到方向

聯合新聞網／ 綜合報導
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

紫微斗數中，擎羊星被看作帶有強烈衝擊力的星曜，讓事情猝不及防，並伴隨著衝突和代價。紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，丙午年擎羊星將影響四個生肖財運，他們在金錢流動上，容易太過衝動讓荷包失控，也可能收支計畫大亂，或是投資遭遇阻礙，建議要冷靜應對。

生肖馬／太衝動易破財 要停看聽

馬天生行動派，遇到財務機會常一股腦就衝，判斷上容易過於衝動。2026年馬可能會碰上幾次重要的投資或支出選擇，看似好機會，其實暗藏風險。建議要更謹慎，將衝勁轉成行動力，反而有機會找到新的財務突破口。

生肖虎／職場波動 轉壓力為機會

2026年虎的財運很容易受職場波動牽動，擎羊星帶來競爭和壓力，職場制度變動、工作任務增加或爆發衝突，虎可能工作變多，常常加班卻沒有加薪。但好消息是擎羊星讓虎更敢拚，只要把壓力當作磨練，動盪之後會有回報，也可能得到更重要的職位。

生肖牛／人情留界線 避免長期損失

2026年牛的財務狀況常和人際關係糾結，要多注意金錢往來的界線。當牛與人合作或幫助朋友時，可能因為利益糾紛或觀念差異，為牛帶來額外支出。牛要學會檢視人際關係，在情義與理性間找到平衡點，才能守護自己荷包安全。

生肖狗／突發支出多 一直換設備

狗2026年的金錢波動很直接，就是各種設備損壞、家庭責任增加，或臨時有投資需求，打亂了財務計畫。雖然表面看像破財，但其實這些支出多為必要的修補與更新，早點處理，才能避免更大的長期損失。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 紫微斗數 財運

延伸閱讀

年少不起眼！「三生肖」中年大器晚成…馬越挫越勇、他一鳴驚人

土星合日發威！4生肖職場運翻轉 屬龍升職前兆曝光

「4生肖」4月夢幻開局！貴人降臨發大財…豬有偏財、這動物要加薪

不在乎錢只求真心！「4生肖」愛得單純…狗逆境不離不棄、他做得比說得多

相關新聞

愚人節快樂！這些星座「開不起玩笑」別惹…巨蟹一言不發、他恐當場翻臉

今天4月1日是愚人節，有五大星座開不起玩笑，最好不要鬧他們，場面恐變很尷尬。

數錢數到手軟！4月財運爆棚TOP5星座 射手動起來、第一名直接大翻身

春天來到四月，萬物復甦的同時，你的荷包是不是也準備好跟著迎來一波大爆發了呢？這個月整個大環境的經濟氛圍出現了奇妙的化學變化，有些人只要順著這股氣勢，就能輕輕鬆鬆讓存款數字往上狂飆！不論你是想靠努力工作加薪、期待投資理財帶來驚喜，還是出差旅遊順便把錢賺回家，這個月都有幸運兒能精準掌握賺錢的通關密語。準備好迎接鈔票數到手軟的日子了嗎？快來看看這份熱騰騰的四月財富吸金榜單！

擎羊星報到！「四大生肖」當心衝動破財、冷靜才能找到方向

在紫微斗數中，擎羊星被看作帶有強烈衝擊力的星曜，讓事情猝不及防，並伴隨著衝突和代價。紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，丙午年擎羊星將影響四個生肖財運，他們在金錢流動上，容易太過衝動讓荷包失控，也可能收支計畫大亂，或是投資遭遇阻礙，建議要冷靜應對。

清明掃墓注意...5種人不上墳 1招開運保家族興旺

4月5日是清明節，周五（3日）就迎來4天連假，不少民眾會返鄉掃墓。民俗專家廖大乙提醒，掃墓仍屬陰陽兩隔有禁忌，建議老幼、孕婦、體弱多病、女婿等5種人不上墳；最好家族同行表團結同心，祖先開心，有助開運保家族興旺。

2026/03/22 每日星座運勢

2026-03-22牡羊座短評：擁有幸福的負擔。【整體運★★★☆☆】看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。【愛情運★★★★☆】多與另一半分享你的心情，不管是快樂還是憂傷，和對方說說可增進彼此的感情喔。【事業運★★★☆☆】合理安排時間是關鍵。很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行！【財富運★★☆☆☆】千萬不可因求財心切，而沒有進行分析策劃就盲目投資，造成錢財損失。【開運小秘方】貴人星座：雙子座幸運數字：7吉時吉色：7:00-8:00pm 蘋果綠開運方位：西南方向 金牛座短評：朋友是你的引線人。

沒小孩先存冥國帳戶？梁文傑祭祖燒紙錢給自己 命理師：如同自認無法投胎

清明節將至，許多人已開始返鄉掃墓、燒紙錢祭祖，不過近日Threads上一則貼文卻意外引爆網路熱議。原PO分享自己掃墓的小趣事，沒想到竟是陸委會副主委兼發言人梁文傑，讓網友瞬間驚呼「是梁副！」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。