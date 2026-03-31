清明掃墓拜錯時間也枉然？命理師警告「罡塞鬼戶時」…拜祖先恐吃不到

每逢清明，許多家庭總會上演一場「祭祖保衛戰」。最近網路上不少人抱怨家中的長輩過於堅持，認為非要在清明節當天「正日」掃墓才能展現孝心，甚至因此引發婆媳或父子衝突。

作為研究台灣百廟風水的設計學博士，我常被客戶問到：「谷老師，到底哪一天拜才對？」其實，現代生活忙碌，「心意」與「效率」是可以並存的。 祖先在意的是你來不來，而不是你有沒有準時在清明節當天報到。如果為了選日子吵到翻臉，那份「誠心」在混亂的負面能量中，祖先恐怕也很難安穩領受。

但我要提醒大家，在清明掃墓季3.20-4.20這段期間，祭祖「日子」可以變通提前或延後，但每日這兩個「時辰」千萬不能亂用。很多人為了躲避人潮，自作聰明故意反向操作，選在下午 3 點到 5 點（申時）去墓園，覺得人煙稀少開車不塞，卻沒想到這兩個小時，正撞上了在命學中鮮為人知最為隱形的風險——「罡塞鬼戶」。

■ 為什麼「罡塞鬼戶時」祭祖，公媽「看得到吃不到」？

我曾遇過一位客戶，去年清明很有心，準備了最高級的水果、親手摺的紙錢，還特別選在下午 3 點人最少的時候去掃墓。結果回家後，晚上卻夢到祖先哀怨地說「沒收到」。她焦急地找我：「谷老師，我是不是哪裡做得不夠？」

我看了一下她的祭拜時間，嘆了口氣說：「妳的供品夠了，心意也足了。問題是，妳拜拜的那個時辰，祖先根本動彈不得。」

在中國古老術數《大六壬》中，記載著一個特殊的時辰現象，稱為「罡塞鬼戶」。

• 什麼是「罡」？ 指的是「天罡正氣」，也就是陽氣極致的展現。

• 什麼是「鬼戶」？ 指的是陰陽交界的通道，也是祖先領受供養的門戶。

當天罡正氣徹底封住鬼門通道時，陰神魂靈會陷入「進不來、出不去」的狀態。這就像是你要送包裹給長輩，結果長輩家的門被一道無形的牆封死了，你滿桌供品擺在門口、紙錢燒得再多，他們也只能隔著窗戶看，完全收不到。

■ 「罡塞鬼戶時」避坑指南：這些事情「做了等於沒做」

從國曆 3 月 20 日到 4 月 20 日 清明掃墓季，每天下午3點至5點（申時），正是所謂的「罡塞鬼戶時」。

這個時辰是用來「鎮宅、驅邪、化煞」的最佳時機（因陽氣最盛妖邪不敢動），但對於用來祭祀祖先、做功德、辦喪事來說，卻是禁用時間。如果你在這個時段做以下四件事，效果將大打折扣，做了等於沒做：

1. 掃墓祭祖： 祖先被擋在門戶之外，看著滿桌好菜卻吃不到，空留遺憾。

2. 入殮下葬： 魂魄無法順利通過鬼門，難以入土為安，恐影響後代運勢。

3. 進塔安座： 靈位無法與神識溝通，儀式流於形式。

4. 誦經做法會： 功德迴向的通道被阻斷，先祖收不到這份福報。

■ 博士的行動建議：科學祭祖，優雅開運

清明祭祖時辰圖。圖/谷帥臻博士提供

與其跟長輩爭執要不要「清明當天」掃墓，不如用科學的邏輯來說服他們。

與其在「罡塞鬼戶」的時段去人擠人，不如掌握以下原則：

• 提早祭拜沒關係： 只要在清明前後兩週，挑選天氣晴朗、家人方便的日子即可。

• 黃金祭拜時段： 建議選擇早上7點至中午12點。這時太陽剛升起，陽氣和煦，祖先最容易接收到心意，你的磁場也會因為接觸晨光而提升。

• 最晚別超過下午3點：如果真的要下午去，請務必在15:00前結束儀式並離開墓區。

那位夢到祖先的客戶，後來聽我的建議，重新挑了一個早上的時間再去祭拜。結束後她傳訊息給我：「谷老師，這次拜完，心裡感受到踏實感了，當晚睡得特別香。」

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