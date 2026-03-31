沒小孩先存冥國帳戶？梁文傑祭祖燒紙錢給自己 命理師：如同自認無法投胎

清明節將至，許多人已開始返鄉掃墓、燒紙錢祭祖，不過近日Threads上一則貼文卻意外引爆網路熱議。原PO分享自己掃墓的小趣事，沒想到竟是陸委會副主委兼發言人梁文傑，讓網友瞬間驚呼「是梁副！」。

梁文傑日前在「Threads」上發文寫道，如同往年在清明時節前往金寶山祭拜外公外婆時，突然想到自己和妻子立委林楚茵尚未有小孩，「以後大概沒有人會燒錢給我」，於是順便唸唸有詞燒了些紙錢給自己，並幽默寫下「先存著，冥國銀行會有帳戶～」。

貼文曝光引發熱議，網友看到發文本尊竟是梁文傑，大表驚訝，紛紛留言笑稱，「一開始想說這個做法滿新穎的，結果看留言才發現，啊！是梁副！」、「梁副的思考果然走得很前面」、「外公外婆有戶頭，你沒有啦，先存外公外婆那，之後再去啃老啦！」、「等等，梁副發這種冥界超前理財資訊，會有冥國理財專員來報到嗎？」，短時間內就吸引近4萬人按讚。

活人可以先燒紙錢給自己存起來嗎？命理專家王崑山曾提醒，若「生前燒紙錢給自己」，猶如在潛意識中下指令，認定自己死後會在卡在地府，無法投胎，與其擔心死後沒錢花，不如生前多行善事、幫助他人或認養小孩，既能安心過生活，也能累積福報。