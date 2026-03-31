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有難同當！「4星座」對朋友最仗義… 3火象全上榜、還有這星座

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友聚會示意圖。圖／AI生成
圖為朋友聚會示意圖。圖／AI生成

在現實生活中，有些人把朋友看得比什麼都重要。他們不只為人正直，對感情更是有原則、有擔當。一旦認定你是自己人，就會真心相待、全力相挺。搜狐網分享，對朋友最仗義的四個星座，重情又重義，快看看那些星座值得交朋友。

白羊座／直來直往 義氣第一

白羊座個性熱情又直接，遇到朋友有困難時，幾乎不會猶豫，立刻伸出援手。他們不怕麻煩，也不計較得失，只要朋友需要，就會義無反顧地站出來。雖然有時說話太直，但那份真誠反而讓人更信任。

獅子座／霸氣護短 挺你到底

獅子座天生帶有領袖氣場，對朋友特別有責任感。只要是他認定的人，就會主動照顧、替你出頭。不管是精神支持還是實際幫助，他們都不吝嗇，是那種關鍵時刻最能挺身而出的朋友。

射手座／超重感情 我陪你衝

射手座看似愛自由，但其實對朋友非常重情。他們願意陪朋友一起冒險、一起承擔，不怕風險也不怕辛苦。樂觀又有行動力的他們，總是在朋友需要時，第一個出現。

天秤座／講求公平 守護友情

天秤座擅長處理人際關係，當朋友之間出現摩擦時，總能站出來協調。他們講求公平，也願意傾聽每一方的聲音，用溫和的方式化解衝突，是維繫友情不可或缺的存在。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 朋友

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