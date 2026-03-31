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如何旺財運？命理師曝「變有錢3習慣」：錢包內收據、發票先清空
成為有錢人是許多人夢寐以求的願望，某些行為在無形中，其實也影響你的財運。命理專家王老師在臉書發布影片，分享3個讓你變有錢的好習慣，快來看看怎麼才能成為富有的人吧！
一、有錢人家不堆雜物
你的東西如果捨不得丟，代表在「逃避選擇」，雜物會阻擋好的能量流動，還會暗示自己做事「裹足不前」，找時間斷捨離吧，你會越斷越有錢的。
二、保持整潔
乾淨的空間能提升你的專注力，讓你工作與學習態度提升，自律的生活態度是財富累積的關鍵。
三、讓事物回歸本質
要讓每一樣物品發揮它原本的用途，例如冰箱只用來存放食物、鞋櫃只用來放鞋子，不堆放雜物、錢包只放錢，而不放收據，能夠使你更加專注、條理清晰。
王老師最後強調，目標明確是邁向成功的要素，你的生活態度決定了你的運勢與財富，不要小看這些生活習慣。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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